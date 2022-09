Barcelona, FP1: Honda über eine halbe Sekunde voraus

Iker Lecuona in Barcelona

Honda-Werksfahrer Iker Lecuona sorgte im FP1 der Superbike-WM auf dem Circuit de Catalunya für die überragende Bestzeit. Die Wahl der Reifen dürfte eine entscheidende Rolle gespielt haben.

Am 20./21. August testeten sämtliche Superbike-Werksteams sowie einige Privatiers auf dem Circuit de Catalunya, Kawasaki-Star Jonathan Rea war mit 1:40,913 min mit einem Qualifyer-Hinterreifen der Schnellste.



Der Pole-Rekord in Barcelona wird seit 2021 von Tom Sykes (BMW) gehalten und steht bei 1:40,408 min. Die schnellste Rennrunde fuhr im Vorjahr Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Sprintrennen in 1:41,493 min.

Mit zwei Testtagen auf der Habenseite ging der Großteil der Fahrer bestens vorbereitet in das erste freie Training am Freitagvormittag und kam schnell auf gute Zeiten. Für die erste nennenswerte Bestmarke sorgte in der vierten fliegenden Runde während der 45-minütigen Session Ducati-Ass Michael Rinaldi, der mit 1:41,931 min als Erster unter 1:42 min blieb.

Zwölf Minuten vor Schluss stürmte Honda-Werksfahrer Iker Lecuona mit 1:41,396 min und über einer halben Sekunde Vorsprung an die Spitze und unterbot damit als Erster die schnellste Rennrunde.



Wie immer in den freien Trainings ist unklar, welcher Fahrer mit welchen Hinterreifen unterwegs war. Vom superweichen Qualifyer SCQ über den normalen Rennreifen SCX bis hin zum harten Standard-Reifen SC0 können die Fahrer alle verwenden.

Lecuona blieb mit seiner Zeit bis zum Schluss auf Platz 1, dem Spanier folgen Rinaldi, Weltmeister Toprak Razgatlioglu (Yamaha), WM-Leader Bautista und Rea.



Schnellster BMW-Fahrer war überraschend Eugene Laverty aus dem deutschen Bonovo-Team, der als Neunter aber fast 1,3 sec verliert.



Markenkollege Michael van der Mark verpasste – wieder einmal – die komplette Session, weil seine M1000RR streikte.

Philipp Öttl aus dem Team Go Eleven Ducati fuhr lange in den Top-10 und beendete das Training als Zwölfter.



MIE-Honda-Pilot Hafizh Syahrin wurde wegen einer Infektion der oberen Atemwege von den Rennärzten für den Freitag aus dem Verkehr gezogen. Sollte sich der Zustand des Malaysiers bessern, darf er am Samstagmorgen erneut zur medizinischen Prüfung.

Ergebnisse Superbike-WM Barcelona FP1:

1. Iker Lecuona, Honda, 1:41,396 min

2. Michael Rinaldi, Ducati, +0,535 sec

3. Toprak Razgatlioglu, Yamaha, +0,595

4. Alvaro Bautista, Ducati, +0,646

5. Jonathan Rea, Kawasaki, +0,717

6. Andrea Locatelli, Yamaha, +0,747

7. Alex Lowes, Kawasaki, +0,962

8. Garrett Gerloff, Yamaha, +1,287

9. Eugene Laverty, BMW, 1,292

10. Xavier Vierge, Honda, +1,348

11. Scott Redding, BMW, +1,487

12. Philipp Öttl, Ducati, +1,622

13. Loris Baz, BMW, +1,647

14. Kohta Nozane, Yamaha, +2,077

15. Axel Bassani, Ducati, +2,079

16. Oliver König, Kawasaki, +2,198

17. Lucas Mahias, Kawasaki, +2,235

18. Chris Ponsson, Yamaha, +2,474

19. Oscar Gutierrez, Kawasaki, +2,496

20. Roberto Tamburini, Yamaha, +2,818

21. Tati Mercado, Honda, +3,034

22. Luca Bernardi, Ducati, +3,262

23. Michael van der Mark, BMW, +3,529

24. Hafizh Syahrin, Honda, nicht gefahren