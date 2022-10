Bonovo action: Superpole als Schlüssel zum BMW-Erfolg

Die Verbesserungen an der M1000RR konnten die BMW-Piloten in Barcelona nicht nutzen, beim Superbike-Meeting in Portimão soll es besser laufen. Dafür müssen Loris Baz und Eugene Laverty ihre Superpole-Schwäche ausmerzen.

BMW ist für das Superbike-Meeting in Portimão zuversichtlich, bessere Ergebnisse als davor beim desaströsen Wochenenden in Barcelona einzufahren. Denn die M1000RR funktioniert auf der portugiesischen Piste besser, außerdem kann der Fahrer einen Unterschied machen.

Bonovo action hat mit Eugene Laverty sogar einen erprobten Portimão-Sieger im Team. Der Nordire gewann 2012 und 2013 mit Aprilia jeweils einen Lauf sowie neun weitere Top-10-Ergebnisse – drei davon mit den Plätzen 9, 9 und 10 vor einem Jahr mit BMW. 2009 fuhr der 36-Jährige auch einen Sieg in der Supersport-Kategorie ein.

«Die Strecke in Portimão war für mich schon immer etwas Besonderes. Ich wohne in der Nähe, also ist es wirklich ein Heimrennen», sagte der BMW-Pilot. «Zuletzt in Barcelona habe ich mich gefreut, in die Top-10 zurückzukehren, und das werde ich in Portugal wieder anstreben. Als Fahrer lieben wir diese natürlich hügeligen Kurse, und Portimão ist genau das, eine echte Achterbahn. In den Trainings planen wir, unseren maximalen Speed zu verbessern, denn in der Superpole hat mir das zuletzt gefehlt. Wenn wir uns besser qualifizieren können, können wir von Beginn des Rennens an gut mit dabei sein.»

Etwas jünger, aber ebenfalls positiv, sind die Erinnerungen an Portimão bei Loris Baz. Der Franzose sprang 2021 bei Go Eleven Ducati für den verletzten Stammfahrer Chaz Davies ein und brauste in jedem der drei Rennen als Dritter auf dem Podium. Das Podium im zweiten Lauf wurde dem 29-Jährigen aber zwei Stunden nach dem Zieleinlauf vom FIM WorldSBK Stewards Panel nach einem Protest von Honda wieder aberkannt – Baz war in der vorletzten Runde mit dem damaligen Honda-Piloten Álvaro Bautista kollidiert.

«Portimão hat schon immer zu meinen Favoriten gehört. Vergangenes Jahr hatte ich dort einen Wendepunkt. Ich kam zurück und konnte drei Podestplätze holen», erinnert sich Baz. «Barcelona war hart, aber ich habe das bestmögliche Ergebnis nach Hause gebracht. Portimão sollte uns viel besser liegen, und ich hoffe wirklich, dass ich dort in den Top-5 sein kann. Wenn mein Qualifying besser ist, bin ich mir sicher, dass meine Rennen in Portugal stark sein können.»