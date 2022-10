Tom Sykes (37): Durchbruch mit Ducati in BSB

Während die Rückkehr von Tom Sykes zu Kawasaki in die Superbike-WM 2023 plant, zelebrierte der 37-Jährige mit der Ducati V4R in der Britischen Superbike-Serie sein bisher bestes Wochenende.

Nach der Superbike-WM 2021 fand Tom Sykes kein Team und wechselte eher unfreiwillig zurück in die Britische Serie. Der Engländer war damit weder sonderlich glücklich, noch erfolgreich: Bei den ersten neun Meetings fuhr der Weltmeister von 2013 kein Podium und kein Top-5-Ergebnis ein und nur in sechs von 27 Rennen gelang ihm ein einstelliges Ergebnis.

Kein Wunder, dass sich Sykes zurück ins Paddock der Superbike-WM wünscht, wo er neben dem WM-Titel 34 Siege und 114 Podestplätze einfahren konnte.

Doch am vergangenen Wochenende änderte sich die Bilanz von Sykes in der BSB schlagartig. In Donington Park brauste der Ducati-Pilot im ersten Lauf sowie im Sprintrennen als Sieger über die Ziellinie, im zweiten Rennen wurde er auf Platz 3 liegend von Jason O‘Halloran (Yamaha) abgeschossen.

Dazu muss man wissen: Auf keiner anderen Rennstrecke hat Sykes so viele WM-Rennen gewonnen wie in Donington. Zwischen Lauf 1 2013 und dem ersten Rennen 2017 holte er neun Siege in Serie, dazu stand er in sieben weiteren Rennen auf dem Podium.

«Natürlich hatte ich mir in dieser Saison mehr erhofft, aber Donington Park ist eher eine Superbike-Strecke als einige der anderen, auf denen wir bisher waren», sagte Sykes. «Obwohl ich immer noch ein paar Einschränkungen mit dem Motorrad hatte, konnte ich sie umgehen und die Ducati dorthin bringen, wo ich sie haben wollen. Ich habe hier viel Erfahrung, und die beiden Qualifying-Sitzungen waren von Vorteil, denn so konnten wir das Motorrad noch besser verstehen. Ich freue mich mehr für das Team als für mich selbst, denn sie haben das ganze Jahr über hart gearbeitet und haben den Erfolg verdient. Leider machte ein anderer Fahrer einen Fehler und fuhr mir ins Heck, was offensichtlich nicht seine Absicht war. Es ist schade, mit einem Ausfall zu enden, aber wir müssen mit zwei Siegen zufrieden sein und ein paar lachende Gesichter in der Box zu haben.»

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen: Sykes ist für 2023 Favorit bei Puccetti Kawasaki, auch Kawasaki Europe gab grünes Licht für die Rückkehr des Engländers.