Loris Baz hievte Go Eleven Ducati auf Wolke sieben 03.10.2021 - 19:10 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Loris Baz auf dem Weg zu Platz 3

Ausgerechnet Davies-Ersatz Loris Baz bescherte dem Ducati-Team Go Eleven das erfolgreichste Wochenende in der Superbike-WM 2021. Der Franzose stand in jedem Rennen als Dritter auf dem Podium – bis zum Protest von Honda.