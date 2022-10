Wo der erste Superbike-Lauf in Portimão zu sehen ist

Obwohl gleich zwei TV-Anstalten die Senderechte für die Superbike-WM in Deutschland haben, gibt es aus Portimão keine Live-Bilder. Welche Alternativen es gibt.

Aus Portimão überträgt ServusTV nicht wie üblich beide Rennen der Superbike-Kategorie live, denn die DTM kommt Fans der seriennahen Motorradweltmeisterschaft wegen der einstündigen Zeitverschiebung in die Quere – zumindest den Superbike-Fans aus Deutschland. So wird am Samstag ab 14:40 Uhr zunächst die Superpole wiederholt, das erste Rennen dann ab 17 Uhr. Ähnlich ist es am Sonntag, wenn ab 14:35 Uhr das Superpole-Race und ab 16:05 Uhr das zweite Rennen gezeigt wird. In Österreich bietet ServusTV dagegen beide Hauptrennen wie gewohnt live und in HD.

Die Österreicher bieten aber kostenlos alle Rennen und Superpoles der drei WM-Serien via Streaming an.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport wurden die Rennen in diesem Jahr bisher auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt, so auch aus Portimão. Doch statt einer Live-Übertragung sind am Samstag (ab 18 Uhr) und Sonntag (ab 16:30 Uhr) Wiederholungen bzw. Zusammenfassungen vorgesehen.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM, der bis zum Saisonende 34,99 Euro kostet. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.