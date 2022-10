Jetzt oder nie: Warum Rea in Portimão gewinnen muss 04.10.2022 - 10:25 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Jonathan Rea ist der erfolgreichste Superbike-Pilot in Portimao

Nach 15 sieglosen Rennen in Folge droht Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea, den Anschluss an die Spitze zu verlieren. Das Meeting in Portimão ist für den Kawasaki-Star die beste Gelegenheit, die Wende einzuleiten.