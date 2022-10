Kalender der Superbike-WM 2023 mit einer Überraschung

Nach zwei Corona-Jahren beginnt die Superbike-WM 2023 wieder traditionell Ende Februar in Australien, es wird voraussichtlich zwölf Events geben. SPEEDWEEK.com liefert einen Überblick.

Die Superbike-Weltmeisterschaft 2023 wird am Wochenende 25./26. Februar auf Phillip Island in Südaustralien eröffnet, am Montag und Dienstag davor findet auf gleicher Strecke der offizielle Dorna-Test statt. Von dort geht es direkt weiter auf die indonesische Insel Lombok, wo am ersten März-Wochenende auf dem Mandalika Circuit gefahren wird.

Der Plan, auf der Heimreise Katar als dritten Übersee-Event mitzunehmen, lässt sich – zumindest nächstes Jahr – nicht verwirklichen. Denn auf dem Losail Circuit nahe Doha wird die Boxenanlage bei Start/Ziel auf die gegenüberliegende Fahrbahnseite verlegt, damit für die Formel 1 im bisherigen Fahrerlager ein riesiges VIP-Dorf errichtet werden kann. Die Formel 1 wird dann ab 2023 zehn Jahre lang in Katar auftreten.

Von den diesjährigen Austragungsorten werden bis auf Estoril alle im Programm bleiben: Also neben Phillip Island und Mandalika auch Assen, Barcelona, Misano, Donington Park, Most, Magny-Cours, Aragon, San Juan und Portimao.

Neben dem Auftakt in Australien und Indonesien steht auch der Ausklang der Meisterschaft fest: Das Finale wird Mitte/Ende Oktober in Portimao sein, Anfang Oktober wird in San Juan in Argentinien gefahren.

Aufgrund des MotoGP-Kalenders (siehe unten), werden Aragon und Barcelona den Platz im SBK-Kalender tauschen. Aragon rückt in den September und Barcelona ist am 19.–21. Mai. Die Termine in Assen (21.–23. April) und Misano (9.–11. Juni) wurden von den lokalen Veranstaltern bekanntgegeben, sind aber noch nicht von der Dorna bestätigt.

Es ist jedes Jahr das gleiche Spiel: Zuerst veröffentlicht die Formel 1 ihren Kalender, dann MotoGP. Anschließend gibt die Dorna den provisorischen SBK-Kalender heraus.

Promoter Dorna peilt als Minimum zwölf Events an, es muss also Ersatz für Estoril gefunden werden.

Immer stärker kristallisiert sich heraus, dass Imola anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Autodromo Enzo e Dino Ferrari 2023 in den Kalender zurückkehrt. Zum letzten Mal gastierte die Superbike-WM dort 2019, die Strecke war wegen der knappen Sturzräume in die Kritik geraten. Um den Ansprüchen der Formel 1 gerecht zu werden, wurde seither einiges verbessert, unter anderem die Kerbs. Offen ist, wo der Event im Kalender platziert werden könnte. Misano ist Anfang Juni; und eine Datierung in der Woche vor oder nach Ferragosto, dem Mariä-Himmelfahrt-Feiertag am 15. August, wenn ganz Italien stillsteht, wird normal vermieden. Anfang August oder Mitte/Ende Juli wäre eine Option.



Imolas Bürgermeister Marco Panieri sagt zu den Superbike-Plänen: «Imola setzt auf den Vierradsport, aber wir haben mit der Dorna gesprochen und glauben, dass es eine Möglichkeit gibt.»

Most in Nordböhmen hat einen Fünf-Jahres-Vertrag bis inklusive 2025, in Tschechien ist aber weiterhin zu hören, dass der Vertrag mit der Dorna ohne staatliche Unterstützung nicht erfüllt werden kann.

Grundgerüst Kalender Superbike-WM 2023:

24.–26 Februar: Phillip Island/Australien

03.–05. März: Mandalika/Indonesien

21.–23. April: Assen/Niederlande

19.–21. Mai: Barcelona/Spanien

09.–11. Juni: Misano/Italien

Juli: Donington Park/Großbritannien

Juli: Most/Tschechien

August ?: Imola/Italien ?

September: Magny-Cours/Frankreich

September: Aragón/Spanien

Oktober: San Juan/Argentinien

Oktober: Portimão/Portugal



Sämtliche Termine vorbehaltlich Bestätigung durch die Dorna

Provisorischer MotoGP-Kalender 2023.

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien

16. April: Circuit of The Americas/USA

30. April: Jerez/Spanien

14. Mai: Le Mans/Frankreich

28. Mai: Aragón/Spanien

04. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan (fraglich)

06. August: Silverstone/Großbritannien

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Barcelona/Spanien

10. September: Misano/Italien

24. September: Sepang/Malaysia

01. Oktober: Motegi/Japan

09. Oktober: Phillip Island/Australien

22. Oktober: Buriram/Thailand

29. Oktober: Mandalika/Indonesien

12. November: Losail/Katar

19. November: Valencia/Spanien