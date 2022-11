Michael vd Mark (BMW) hat auf Lombok ein Heimspiel

Für BMW-Ass Michael van der Mark ist nicht nur das Meeting in Assen ein Highlight im Kalender der Superbike-WM, sondern auch das auf dem Mandalika Street Circuit in Indonesien

Im November 2021 kehrte die Superbike-WM auf dem neuen Mandalika Street Circuit nach Indonesien zurück. In einer Woche gastiert die seriennahe Weltmeisterschaft erneut auf der Urlaubsinsel Lombok. Der Inselstaat mit über 17.000 (!) kleineren und größeren Inseln ist muslimisch geprägt und wächst stetig. Die Einwohnerzahl beträgt nach Schätzungen etwa 260 Millionen – und viele davon sind eingefleischte Motorsport-Fans.

MotoGP-Stars wie Marc Márquez besuchen regelmäßig das asiatische Land und sind immer wieder von der Begeisterung überwältigt. Seit einigen Jahren steht auch Superbike-Pilot Michael van der Mark (Yamaha) auf der Hitliste der indonesischen Fans ganz weit oben, denn mit dem Niederländer fühlen sie sich besonders verbunden. Der 30-Jährige ist bekennender Liebhaber asiatischer Speisen, vor allem indonesisches Essen hat es dem Supersport-Weltmeister von 2014 angetan.

«Es war schon komisch, wie sich das entwickelt hat», erklärte van der Mark. «Ich habe ein Bild von indonesischem Essen auf Instagram gepostet und die Leute haben mich sofort gefragt, warum ich das esse. Ich sagte, dass ich es oft esse, weil meine Familie aus Indonesien stammt, und damit fing alles an. Meine Großmutter stammt aus Ambon, meine Mutter ist halb indonesisch. In meinen Adern fließt also auch indonesisches Blut. Deshalb mag ich wohl auch so gerne das Essen von dort.»

Van der Mark wurde aber in der Käsestadt Gouda geboren.