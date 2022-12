Michael vd Mark (BMW): Krankenhaus statt Jerez-Test

Kurz vor seinem Aufbruch zum ersten Wintertest der Superbike-WM 2023 machte Michael van der Mark einen Rückzieher. Der BMW-Werkspilot ging stattdessen ins Krankenhaus.

Am Ende war es wohl ein weiser Entschluss, den Michael van der Mark gemeinsam mit seinem Team BMW Motorrad kurz vor dem Wintertest in Jerez de la Frontera traf. Denn das Wetter spielte bereits am Donnerstag nicht mit – die Strecke war die meiste Zeit nass – und auch der zweite Testtag droht ins Wasser zu fallen.

Am Vormittag fuhr nur BMW-Teamkollege Scott Redding sowie der ebenfalls in Jerez anwesende Moto2-Pilot Sam Lowes einige Runden, die mit über zwei Minuten aber weit von denen schnellsten Zeiten entfernt sind.

Van der Mark begab sich ins Krankenhaus und ließ Metall aus seinem linken Bein entfernen, das nach seinen zwei schweren Stürzen in diesem Jahr eingebaut wurde.

«Gemeinsam mit dem Team haben wir entschieden, dass es besser ist, alle Metalle in meinem Knöchel und in der Hüfte zu entfernen, um für die kommende Saison wieder voll fit zu sein», erklärte der Niederländer. «Ich werde es also nicht zum Jerez-Test schaffen.»