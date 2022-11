Eugene Laverty überraschend wieder im Krankenhaus

Seine Superbike-Karriere beendete Eugene Laverty mit einem heftigen Sturz im zweiten Lauf auf Phillip Island im Krankenhaus. Wenige Tage nach seiner Entlassung wurde der 13-fache Laufsieger erneut eingeliefert.

Mit dem Sturz von Eugene Laverty im zweiten Lauf auf Phillip Island endete die Superbike-WM 2022 und auch die Karriere des Nordiren, der in neuer Funktion und als Teilhaber von Bonovo action BMW dem Paddock der seriennahen Weltmeisterschaft treu bleiben wird.

Nach der Erstversorgung an der Rennstrecke wurde der 36-Jährige mit dem Hubschrauber ins Albert Hospital nach Melbourne geflogen. Nach zwei Tagen meldete sich Laverty aus dem Krankenhaus mit der Nachricht, dass stabile Frakturen von Hüfte und Becken die einzigen Verletzung seien.

Aber am Sonntag überraschte die Ehefrau des 13-fachen Laufsiegers in sozialen Medien mit der Info, dass der bereits entlassene Laverty zurück ins Krankenhaus gebracht wurde. «Wir haben uns zu früh gefreut, Eugene ist wieder im Krankenhaus. Er ist soweit okay und wird gut betreut. Er wird zur Beobachtung einige Tage dort verbringen», schrieb Pippa Laverty.

Zur Erinnerung: Laverty erhielt erst zwei Tage nach dem Sturz die Freigabe eines Internisten, Nahrung zu sich nehmen zu dürfen. Dies lässt den Schluss zu, dass eine innere Verletzung vermutet und ausgeschlossen werden sollte.