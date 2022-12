GRT Yamaha hält große Stücke auf Dominique Aegerter

Am Dienstag gibt Dominique Aegerter beim Jerez-Test sein Superbike-Debüt auf der Yamaha R1 von GRT Yamaha. Das italienische Team hat hohe Erwartungen an den zweifachen Supersport-Weltmeister.

Vom 13. bis 15. Dezember findet auf dem Circuito de Jerez ein großangelegter Superbike-Test statt. Anwesend sind die Werksteams von BMW, Honda und Yamaha, dazu Bonovo BMW und GRT Yamaha mit ihren Neuzugängen.

Mit besonderer Spannung wird das Debüt von Dominique Aegerter und Remy Gardner im Yamaha-Kundenteam erwartet, beide sind neu in der Superbike-Kategorie. Nachdem die beiden vergangenen Saisons für GRT mit Garrett Gerloff und Kohta Nozane enttäuschend verlaufen waren, erhofft man sich vom neuen Fahrer-Duo viel. In der Superbike-WM 2023 will man das beste Kundenteam sein.

«Das ist das Mindestziel für eine Struktur wie die unsere, die sehr eng mit der Muttergesellschaft verbunden ist und über sehr fähige Mitarbeiter und viel investiert hat», sagte der technische Leider von GRT, Damiano Evangelisti, unseren Kollegen von Corsedimoto. «Wir werden jedoch nicht nur versuchen, die Independent-Wertung zu gewinnen, das wäre zu zurückhaltend. Wir würden gerne mit beiden Fahrern unter den Top-6 sein. Endlich werden wir ein Duo haben, das auf ähnlichem Niveau ist. Das ist auch auf technischer Ebene wichtig.»

Evangelisti geht davon aus, dass sich Aegerter nach zwei überragenden Jahren in der Supersport-WM mit der Umstellung auf das Superbike leichter tut.

«Dominique kenne ich schon seit Jahren. Er passt sich schnell an jedes Motorrad an, was er schon dieses Jahr gezeigt hat, als er sowohl in der MotoE als auch in der Supersport-WM dominierte. Meiner Meinung nach könnte er aus dem Stand stark sein», glaubt und hofft der Italiener. «Er hat ein großes Selbstbewusstsein für seinen eigenen Wert entwickelt und er kennt die Reifen. Außerdem kann er negative Episoden schnell hinter sich lassen, so wie in diesem Jahr nach Most, als er wieder loslegte, als wäre nichts passiert. Er kann das wirklich gut.»