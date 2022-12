Yamaha will für SBK-WM 2023 alle Schwächen beseitigen

Pata Yamaha-Teamchef Paul Denning erkennt den Gewinn der Superbike-WM 2022 durch Ducati-Ass Álvaro Bautista neidlos an. Gleichzeitig verspricht der Engländer, dass man 2023 ein noch härterer Gegner sein wird.

Seit 2012 ist Paul Denning mit seinem Crescent-Team in der Superbike-WM aktiv. Zuerst vier Jahre mit Suzuki, seit 2016 als das Werksteam von Yamaha. Zehn Jahre später war der Engländer am Ziel, als er mit Toprak Razgatlioglu die Superbike-WM 2021 gewann.

Berechtigte Hoffnungen, den Titel erfolgreich zu verteidigen, lösten sich durch die Rückkehr von Álvaro Bautista zu Ducati in Luft auf. Denning ist ein fairer Verlierer.

«Álvaro hat die Meisterschaft verdient. Wie sich in diesem Jahr herausstellte, machte er in der gesamten Saison nur einen Fehler, und zwar in Donington, als er in Führung liegend stürzte», erklärte Denning bei WorldSBK. «Letztlich hat es für uns nicht zum Titelgewinn gereicht, aber ansonsten war es eine sehr erfolgreiche Saison. Vergangene Saison haben wir mit Toprak 13 Rennen gewonnen, dieses Jahr 14. Dass wir nicht perfekt waren, hat uns die Chance gekostet, den Kampf nach Phillip Island zu bringen.»

Der Pata Yamaha Teamchef ist rückblickend erstaunt, wie sehr das Niveau an der Spitze in der Superbike-WM 2022 gestiegen ist.

«Man muss anerkennen, dass das Bautista-Ducati-Paket und das Niveau, das Jonathan und Kawasaki in diesem Jahr erreicht haben, viel, viel höher war als im letzten Jahr», meinte Denning. «Mit denselben Reifen von Pirelli und denselben Regeln haben wir die Pole-Position-Zeiten und die Rundenzeiten in den Rennen um durchschnittlich eine Sekunde pro Runde unterboten. Das war ein großer Schritt, aber es hat am Ende nicht gereicht, um vor diesen beiden Jungs zu sein.»

In der Superbike-WM 2023 wollen Razgatlioglu und Yamaha noch einmal zulegen.

«Toprak war das gesamte Jahr 2022 über hervorragend. Es gibt ein paar kleine Dinge, von denen er weiß, dass er sie besser machen kann, wenn es darum geht, wie wir uns auf das Rennwochenende vorbereiten, wenn die Dinge vielleicht nicht so gut laufen, wie sie sollten», erklärte Denning. «Und wir müssen das Motorrad weiter entwickeln, Yamaha arbeitet sehr hart in dieser Richtung. In operativer Hinsicht gibt es ein paar Dinge im Team. Wenn deine Konkurrenten so stark sind, darfst du keine Schwächen haben, also müssen wir diese beseitigen und einen Schritt nach vorn machen.»