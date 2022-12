Scott Redding vom Markt – Hochzeit in Los Angeles

Nach seiner Unterschrift bei BMW vor einem Jahr setzte Scott Redding nun seinen Namen unter einen weiteren Vertrag: Der Superbike-Star heiratete die US-Amerikanerin Jacey Hayden.

Nach seiner Beziehung mit Motocross-Pilotin Kiara Fontanesi ist Scott Redding seit 2019 mit der US-Amerikanerin Jacey Hayden liiert – der Unterschied zwischen diesen beiden Damen könnte kaum größer sein. Seine 26-jährige Partnerin verdient als Instagram-Model und Influencerin Millionen. Wer glaubt, die Beziehung basiere auf finanziellen Dingen, irrt.

Seit drei Jahren sind die beiden unzertrennlich, auch an Rennwochenenden. Als Redding in Most 2021 das zweite Rennen gewann, machte er Jacey einen Heiratsantrag, den sie natürlich annahm. Bis zur Hochzeit nahm sich das Paar über ein Jahr Zeit. Die eher traditionelle Hochzeit fand am Samstag in Los Angeles statt, auch ein paar bekannte Namen aus dem Superbike-Paddock standen auf der Gästeliste.

Übrigens: Die hübsche Jacey ist nicht verwandt oder verschwägert mit der Rennfahrerfamilie Hayden. Als Mr. & Mrs. Redding werden sie mit ihrem extravaganten Auftreten sicher weiterhin für viel Aufmerksamkeit sorgen.