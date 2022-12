Jerez-Test: Comeback von Iker Lecuona auf der Honda

Seit seinem Sturz beim Meeting der Superbike-WM 2022 in Indonesien saß Iker Lecuona nicht mehr auf seiner Honda. Beim Jerez-Test in dieser Woche kehrt der Spanier auf die CBR1000RR-R zurück.

Iker Lecuona hatte im FP2 auf dem Mandalika Circuit in Indonesien beim Richtungswechsel in Kurve 3 die Kontrolle über seine Fireblade verloren, was in einem mächtigen Highsider endete. Der Honda-Pilot krachte hart auf dem Asphalt auf und zog sich dabei einen stabilen Bruch des Wirbels T12 sowie eine linksseitige Fraktur des Kreuzbeins zu. Das Saisonfinale der Superbike-WM 2022 auf Phillip Island verfolgte der Spanier von zu Hause, sein Motorrad wurde von Testfahrer Tetsuta Nagashima pilotiert.

Die vergangenen Wochen verbrachte Lecuona überwiegend mit Nichtstun, damit die Brüche verheilen können. Erst vor wenigen Tagen begann er wieder, mit einem Flat-Track-Bike zu trainieren. Den dreitägigen Jerez-Test vom 13. bis 15. Dezember in Jerez lässt sich der 22-Jährige nicht entgehen.

«Es war ein böser Highsider», erinnert sich Lecuona schmerzhaft. «Mittlerweile fühle ich mich besser, bin aber immer noch nicht bei 100 Prozent. Ich konnte die letzten Wochen nicht viel trainieren, aber ich bin heilfroh in Jerez zu sein. Was ich werde machen können, müssen wir abwarten. Wir wollen um die Weltmeisterschaft kämpfen und dafür müssen wir unser Motorrad schnell weiterentwickeln. Honda tut alles, um uns neues Material zu bringen. Jeder will gewinnen; die Fahrer, das Team, die Fabrik, also müssen wir jeden Tag unser Maximum geben.»

Es ist davon auszugehen, dass sich Honda an den drei Testtagen, sofern es das Wetter zulässt, intensiv mit den Super-Concession-Parts beschäftigen wird. Diese Teile zielen auf das Chassis ab und können es weicher oder härter machen. Mehr Erfahrung mit diesen seit Mandalika eingesetzten Teile hat zwangsläufig Teamkollege Xavi Vierge.

«Wir haben die Superkonzessionen, aber die Saison 2022 endete spät und die Saison 2023 steht schon vor der Tür. Wir haben also nicht so viel Zeit und müssen uns wirklich anstrengen, präzise sein und auf die richtige Art und Weise arbeiten», betonte Vierge. «Das Ziel ist, so schnell wie möglich um das Podium zu kämpfen. Die Erwartung ist, so schnell wie möglich zu gewinnen. Das ist die Erwartung, die wir haben, und wir arbeiten in diese Richtung.»

Bei Honda wirken die Super-Concession auf den Lenkkopf.

«Es ist grundsätzlich das gleiche Motorrad, aber wir können die Einstellungen an der Vorderradposition anpassen, was uns das Leben leichter machen wird», betonte der 25-Jährige. «Das Problem ist, dass wir das am Ende des Jahres und unter schwierigen Bedingungen erhalten haben. Jedes Mal, wenn wir auf die Strecke gingen, änderte es sich, sodass es schwierig ist, die Einstellungen zu verstehen und zu nutzen. Als wir in Australien waren, herrschten verrückte Bedingungen, sodass es schwierig war, einen klaren Schritt zu erkennen. Wir machen einen guten Job, haben uns stark verbessert, und werden im nächsten Jahr an der Spitze mitkämpfen.»