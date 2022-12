Kawasaki weiß: Niederlage nicht wegen Rea und Lowes

Kawasaki ist das erfolgreichste Team in der Superbike-WM der vergangenen Jahre. Um nach zwei Niederlagen in Folge mit Jonathan Rea und Alex Lowes wieder an der Spitze zu sein, muss die ZX-10RR verbessert werden.

Nach sechs Titeln in der Superbike-WM in Folge musste sich Jonathan Rea 2021 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) geschlagen, in diesem Jahr sogar mit Álvaro Bautista (Ducati) und dem Türken sogar gleich zwei Fahrern. In vielen Rennen war offensichtlich, dass der Nordire das Maximum aus seiner Kawasaki ZX-10RR herausholte, es reichte aber dennoch nicht.

«Wir hatten mehr zu kämpfen als unsere Gegner, wenn der Asphalt nicht viel Grip, also immer bei heißen Bedingungen. Vor allem in diesem Bereich müssen wir uns verbessern», sagte Kawasaki-Teammanager Guim Roda. «Wir müssen verstehen, wie wir diese Lücke schließen können, um konkurrenzfähiger zu sein, besonders im Vergleich zu Bautista, wie er das Maximum aus seiner Ducati herausholt. Natürlich arbeiten BMW, Honda und Yamaha hart an ihren Motorrädern. Darauf müssen wir reagieren und das auch tun.»

Bisher geht man davon aus, dass Kawasaki für die Superbike-WM 2023 an einem neuen Homologationsmodell arbeitet, für die 2024 soll dann ein komplett neues Motorrad kommen. Welche Teile Jonathan Rea und Alex Lowes in Jerez vor einer Woche getestet haben, darüber hüllt man sich bei Kawasaki in Schweigen.

Aber bei Kawasaki ist man sich bewusst, dass Rea und Lowes in der vergangenen Saison tadellose Leistungen zeigten.

«In der vergangenen Rea hat Rea gekämpft wie nie zuvor, das ist sicher. Leider konnte er den Titel nicht zurückholen, aber er sich alles dafür gegeben. Wir sollten in der Lage sein, ihm ein besseres Paket zu geben, damit er sich im Kampf mit den anderen wohler fühlt», sagte Roda. «Lowes konnte erst in diesem Jahr damit beginnen zu verstehen, wie man unser Motorrad beherrscht und stark bleibt. Er zeigt das Potenzial, um Vierter hinter den Top-3 zu sein. Ich denke, er war konstanter als andere, aber bedauerlicherweise haben zwei oder drei weitere Podiumsplätze von Rinaldi und Locatelli den Unterschied ausgemacht. Was den Durchschnitt und die Konstanz angeht, so denke ich, dass er im Moment der vierte Mann in der Meisterschaft ist.»