Jonathan Rea: «Meine Motivation war nicht sehr hoch» 25.01.2023 - 06:04 Von Kay Hettich

© Kawasaki Jonathan Rea beim Jerez-Test im Dezember 2022

Mit dem Jerez-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche startet der Countdown zur Superbike-WM 2023. Rekordweltmeister Jonathan Rea wird an den letzten Details seiner Kawasaki und an seiner Motivation arbeiten.