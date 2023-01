SBK-Test in Portimão: Wer dabei ist und wer fehlt

Der Superbike-Test in Portimão ist der letzte auf europäischen Boden, erstmals trifft fast das komplette Teilnehmerfeld der Saison 2023 aufeinander. Mit dabei auch zahlreiche Supersport-Asse.

Der Winter war für Teams und Fahrer der Superbike-WM kurz. Am 20. November wurde auf Phillip Island das letzte Rennen der Saison 2022 gefahren, bereits am 25. Februar findet auf der australischen Piste der Saisonauftakt 2023 statt. Der offizielle Dorna-Test ist unmittelbar davor geplant.

Bevor das Material für den Versand nach Down Under in Kisten verpackt wird, testen die Teams am Dienstag und Mittwoch dieser Woche ein letztes Mal in Europa. Schauplatz ist das Autódromo Internacional do Algarve in Portimão. Gefahren wird von 10 bis 17 Uhr Ortszeit, nach MEZ von 11 bis 18 Uhr. Das Wetter könnte für die Jahreszeit kaum besser sein. Vorhergesagt ist stabiles Wetter mit viel Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen.

Die Teams der Superbike-WM 2023 sind vollständig anwesend. Neben den offiziellen Mannschaften von BMW, Ducati, Honda, Kawasaki und Yamaha also auch die entsprechenden Kundenteams. Erstmals in diesem Jahr testet das Ducati-Team Motocorsa mit Axel Bassani, MIE Honda mit Eric Granado und Hafizh Syahrin sowie die Truppe von MotoXracing Yamaha mit Rookie Bradley Ray.

Im Fokus des Interesses stehen aber Weltmeister Álvaro Bautista mit dem neuen Homologationsmodell der Ducati V4R und seine Herausforderer. Beim Jerez-Test fuhr der Spanier im Renntrimm überragende Zeiten. Bei Kawasaki wird sich Jonathan Rea (Kawasaki) für die endgültige Konfiguration seiner ZX-10RR entscheiden (müssen), dabei hilft Testfahrer Florian Marino. Selbiges gilt für Yamaha mit Aushängeschild Toprak Razgatlioglu.

Spannend zu beobachten wird auch der Prozess bei Rückkehrer Tom Sykes (Puccetti Kawasaki) sowie Neueinsteiger Danilo Petrucci (Barni Ducati) sein. Beide starten mit hohen Erwartungen und Vorschusslorbeeren in die Saison.

Aus deutschsprachiger Sicht interessant Superbike-Rookie Dominique Aegerter mit der Yamaha R1 und Philipp Öttl, der seine zweite Saison mit Ducati bestreiten wird.

Zudem werden auch einige Supersport-Piloten am Jerez-Test teilnehmen, überwiegend Ducati-Teams, auch das DG34-Team mit dem Österreicher Max Kofler.

Einziger Superbike-Pilot, der offenbar nicht am Test teilnehmen wird, ist Oliver König (Kawasaki), dessen Orelac-Team sich offenbar nur mit seinen Supersport-Piloten angemeldet hat.