Garrett Gerloff (BMW): Nach Portimão kein Durchblick

Nach drei Jahren mit Yamaha wechselte Garrett Gerloff für die Superbike-WM 2023 ins BMW-Team Bonovo action. Nach dem Portimão-Test hat sich der US-Amerikaner mit der M1000RR noch nicht angefreundet.

Die BMW-Piloten bestätigen mit ihren Aussagen den Eindruck, der sich bei Betrachtung der Testergebnisse von Portimão zwangsläufig aufdrängt: Um in der Superbike-WM 2023 den Anschluss an die besten Motorräder zu schaffen, muss noch viel an der M1000RR gearbeitet werden.

Als bester BMW-Pilot reihte sich Loris Baz mit 1,6 sec Rückstand auf die Testbestzeit von Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) auf Platz 11 ein, unmittelbar dahinter sein Bonovo action-Teamkollege Garrett Gerloff. Der BMW-Neuzugang wurde beim letzten Wintertest in Europa nicht schlauer.

«Die ersten anderthalb Tage war alles ein Selbstgänger. Wir konnten einige Probleme lösen und alles, was wir probierten, war wie ich es erwartet hatte und ich konnte dem Team gutes Feedback geben», erzählte der US-Amerikaner SPEEDWEEK.com. «Dann weiß ich aber nicht, was passiert ist. Seit der Mittagspause am Mittwoch fehlte mir der Durchblick. Ein solcher Test ist frustrierend. Wir haben vieles geändert und ausprobiert, aber nichts brachte uns weiter. Also können wir auch bei den Dingen bleiben, die wir haben, und spulen einfach möglichst viele Runden ab.»

Unmittelbar vor dem Saisonauftakt am letzten Februarwochenende findet auf dem Phillip Island Circuit der offizielle Dorna-Test statt. Dies wird die letzte Gelegenheit sein, um die BMW auf Kurs zu bringen.

«Phillip Island ist eine gänzlich andere Rennstrecke als Portimão. Es gibt harte Bremszonen und schnelle, flüssige Kurven. Wir werden versuchen, den bestmöglichen Kompromiss zu finden», zuckte Gerloff mit den Schultern.