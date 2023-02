Alvaro Bautista: «Ergebnis ist die Konsequenz daraus»

Alvaro Bautista in Portimao

Mit 0,009 sec Vorsprung auf Jonathan Rea (Kawasaki) beendete Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista den zweitägigen Portimao-Test als Schnellster. Am Mittwoch fand Ducati vielversprechende Verbesserungen.

Über eine Sekunde blieb Alvaro Bautista am Mittwoch unter dem Pole-Rekord in Portimao, seit 2021 von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) in 1:40,219 min gehalten. Bei den Wintertests sind die Gripverhältnisse durch die niedrigeren Temperaturen allerdings deutlich besser als bei den Rennen im späteren Jahr.



Dennoch ist 1:39,035 min sehr beachtlich – Ducati-Star Bautista war damit die Winzigkeit von 0,009 sec schneller als der Zweite Jonathan Rea auf seiner Kawasaki.

«In den Wintertests sehen wir oft gute Rundenzeiten, wichtiger ist aber das Gefühl für das Motorrad», erzählte Bautista. «Ich fühlte mich gut, wir haben viel probiert. In maximaler Schräglage haben wir mit einer anderen Schwinge jetzt mehr Grip, das könnte uns in Zukunft helfen. Damit komme ich schneller aus den Kurven heraus. Jetzt bin ich glücklich, weil ich mit der neuen Ducati vom Scheitel bis zum Kurvenausgang präziser fahren kann. Vor den Wintertests hatte ich keine Erwartungen, weil wir ein neues Motorrad haben. Ich wollte es versuchen und schauen, wie viel Potenzial es hat.»

Auch am Mittwoch hatte Bautista einen Crash, «in Kurve 7 habe ich das Limit gefunden», grinste der Spanier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war zu schnell. Am Dienstag hatte ich einen Sturz in Kurve 5, da bin ich aber nur weggerutscht. Wir sind auf einem hohen Level, da ist es schwierig, große Verbesserungen zu finden – für uns geht es um Details. Jetzt wird es Zeit, dass die Saison beginnt – ich vermisse die Kämpfe und die Rennwochenenden. Jetzt geht es nach Australien. Ich werde versuchen, während des Tests gute Rückmeldungen vom Bike für die Rennen zu bekommen. Dann sehen wir weiter. Phillip Island ist keine einfache Strecke. Mein Ziel ist, die Rennen zu genießen – das Ergebnis ist die Konsequenz daraus.»