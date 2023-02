Eric Granado (Honda): Wenige Runden, großer Rückstand

Im bisher erfolglosen Superbike-Team MIE Honda fährt Eric Granado 2023 seine erste volle Saison in der Superbike-WM 2023. Nach dem Portimão-Test ist offensichtlich, dass es für ihn noch viel zu tun gibt.

Nach zwei enttäuschenden Jahren mit MIE Honda in der Superbike-WM wechselte Leandro Mercado lieber zu Kawasaki in die IDM. Den Platz des Argentiniers übernahm Eric Granado. Der Brasilianer ersetzte Mercado in Estoril 2020 und war im Team daher bereits bekannt.

Für den 26-Jährigen ist es die erste volle Saison in der Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft. International bekannt ist Granado als zehnfacher MotoE-Sieger; 2022 wurde er Vizemeister hinter Dominique Aegerter, der in diesem Jahr ebenfalls die Superbike-WM bestreitet. Erfahrung mit 1000-ccm-Motorrädern sammelte er in der brasilianischen Serie.

Beim Portimão-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche konnte Granado erstmals sein Arbeitsgerät für die Superbike-WM 2023 fahren. Die CBR1000RR-R entspricht den Werksmotorrädern mit dem Stand vom Saisonfinale. Mitte Dezember hatte er in Jerez noch das letztjährige MIE-Bike getestet. «Das Bike war völlig anders als beim ersten Test. Eine andere Schwinge und Umlenkungen, ein anderer Tank und weitere Teile», erklärte der Brasilianer. «In Australien bekommen wir weitere Teile zum Testen. Nicht nur für mich ist alles neu, sondern auch für das Team.»

© GeeBee Images Alvaro Bautista © GeeBee Images Jonathan Rea © GeeBee Images Loris Baz © GeeBee Images Scott Redding © GeeBee Images Toprak Razgatlioglu © GeeBee Images Michael Ruben Rinaldi © GeeBee Images Dominique Aegerter © GeeBee Images Axel Bassani © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Danilo Petrucci © GeeBee Images Remi Gardner © GeeBee Images Michael van der Mark © GeeBee Images Xavi Vierge © GeeBee Images Philipp Öttl Zurück Weiter

Aus verschiedenen Gründen kam der Honda-Pilot nicht viel zum Fahren. Nach insgesamt 68 Runden erreichte er eine Zeit von 1:43,250 min und war damit 0,4 sec schneller als sein Teamkollege Hafizh Syahrin – aber auch 4,2 sec langsamer als die Testbestzeit von Álvaro Bautista (Ducati). «Wir konnten nicht sehr viele Runden fahren, dafür haben wir aber einige neue Teile ausprobiert und an Dingen gearbeitet, die auch neu für das Team waren. Dadurch haben wir leider sehr viel Zeit in der Garage verloren», bedauerte Granado. «Dazu gab es ein paar technische Probleme, weshalb wir in Summe nicht viele Runden gefahren sind. Für mich ist das bitter, weil ich Rookie bin und jede Runden gebrauchen kann. Aber es ist wie es ist, ein paar Fortschritte haben wir erzielen können. Auf Rundenzeiten haben wir überhaupt nicht geachtet, mit weichen Reifen sind wir gar nicht gefahren, sondern nur mit harten Rennreifen. Ich musste herausfinden, wie man das Bike fahren und was ich an meinem Fahrstil ändern muss.»

Die anspruchsvolle Berg-und-Tal-Bahn war nicht die beste Rennstrecke, um ein neues Motorrad auszuprobieren. «Das war meine erste Erfahrung mit dem Superbike in Portimão. Das war nicht einfach, denn die Strecke ist sehr technisch und schwierig. Ich brauchte lange, um die Linien zu finden», schilderte Granado. «Aber ich hatte Spaß. Insgesamt war es ein positiver Test, denn ich konnte das Motorrad zum ersten Mal im Trockenen fahren. Das war optimal, denn so konnte ich anfangen zu verstehen, wie die Honda im Trockenen funktioniert.»