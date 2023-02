Toprak Razgatlioglus Rückstand erklärt sich einfach

Mit gut 4/10 sec Rückstand beendete Yamaha-Werksfahrer Toprak Razgatlioglu den zweitägigen Superbike-Test im Autodromo do Algarve nahe Portimao als Vierter. Weshalb die Zeitenjagd des Türken ausfiel.

«Am Morgen bin ich gut gestartet und konnte mit dem weichen SCX-Hinterreifen gleich eine sehr gute Rundenzeit fahren», erzählte Toprak Razgatlioglu am Mittwochabend. «1:39,4 min ist sehr gut. Anschließend haben wir mit den neuen Teilen weitergearbeitet, vor allem mit der neuen Schwinge. Am Ende des Tages fuhr ich zum Vergleich noch mal mit der alten Schwinge, jetzt weiß ich Bescheid. Auf den Einsatz eines Qualifyers habe ich verzichtet, mir fehlte die Zeit.»



0,406 sec Rückstand auf die Bestzeit von Weltmeister Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) sind damit schnell erklärt.

Razgatlioglu und Yamaha werden auch den letzten Wintertest in Australien am 20./21. Februar auf Phillip Island nutzen, um Vergleichstests zu fahren. «Es sieht so aus, als würde ich die neue Schwinge bevorzugen, mit ihr haben wir mehr Grip», verriet der 26-Jährige SPEEDWEEK.com. «Ich bin froh, dass wir auf Phillip Island anfangen und nicht in Aragon. Aragon ist nicht einfach für mich, vor allem die lange Gegengerade. Auf Phillip Island sind Johnny und Alvaro aber auch sehr stark, außerdem Alex Lowes. Auch Locatelli arbeitet sehr gut und hat sich stark verbessert. Ich glaube, dass er in Australien einen starken Auftakt haben wird. Vielleicht können wir zusammen mit den Kawasaki und Ducati kämpfen. In Indonesien werde dafür ich sehr stark sein, dort peile ich Siege in allen drei Rennen an.»