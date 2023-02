Neue Kawasaki Ninja ZX-10RR: Cleverer Motor-Schachzug

Kawasaki musste sich etwas einfallen lassen, um mit der neuen ZX-10RR Performance für die Superbike-WM Fortschritte zu erzielen, ohne dafür Millionen zu investieren.

Im Juni 2022 berichtete SPEEDWEEK.com erstmals darüber, dass Kawasaki für 2023 ein neues Homologationsmodell bringen wird, so soll die Lücke zu Ducati geschlossen werden.



Als Jonathan Rea Mitte Juli seinen Vertrag mit Kawasaki bis Ende 2024 verlängerte, wurde offensichtlich, dass das neue Bike kommen wird. Denn der 36-Jährige hatte bei den Vertragsverhandlungen unmissverständlich klargemacht, dass er ein siegfähiges Motorrad möchte, wenn er weitermachen soll. 2021 war er nach sechs Titeln in Folge Toprak Razgatlioglu und Yamaha unterlegen, im Vorjahr Alvaro Bautista und Ducati.

Inzwischen wissen wir, dass Kawasaki 2023 neben der ZX-10R und ZX-10R Performance auch eine neue ZX-10RR sowie ZX-10RR Performance im Programm hat.



Das letztgenannte Motorrad ist auf 500 Stück limitiert und das Homologationsmodell für die Superbike-WM.

Der Motor ist mit Titanpleueln, leichteren Kolben und DLC-beschichteten Kolbenbolzen aufgebaut. Die Nockenwellen der RR ermöglichen mehr Spitzenleistung, deshalb werden drehzahlfestere Ventilfedern verbaut. Die Motortemperatur bleibt dank einem neuen Ölkühler mit separatem Kreislauf trotz mehr Leistung im grünen Bereich.

Neu ist ein System mit variablen Ansaugtrichtern, die zweiteilig ausgeführt sind: Bei niedriger Drehzahl saugt der Motor die Verbrennungsluft durch beide Teile an. Bei hoher Drehzahl werden die Verlängerungen durch einen Servomotor abgehoben und so die Ansauglänge verkürzt. Bei welcher Drehzahl das geschieht, behält Kawasaki für sich.

Diese Technik ist seit Jahrzehnten bekannt, wird von Kawasaki aber erstmals im Superbike verbaut. Variable Ansaugtrichter ermöglichen es, bei niedrigen Drehzahlen mit langen Trichtern viel Drehmoment zu haben und bei hohen Drehzahlen mit kurzen Trichtern viel Leistung.

Rückblende

Für die Saison 2021 brachte Kawasaki ein neues Homologationsmodell für die Superbike-WM. Doch weil sich der Motor kaum vom Vorgänger unterschied, musste der japanische Hersteller nach einem Machtwort des Motorrad-Weltverbands mit der Maximaldrehzahl 14.600/min weitermachen.

2021 und 2022 haben die Ingenieure und Techniker von Kawasaki und im Werksteam viel unternommen, um die Defizite wegen der geringeren Drehzahl zu kompensieren. Denn die Maximaldrehzahlen der Konkurrenz sind deutlich höher: Die Ducati dürfen derzeit 16.100/min drehen, die Honda 15.600/min, die BMW 15.500/min und die Yamaha 14.950/min.

Kawasaki passte die Leistungskurve der Motoren so an, dass die Maximalleistung bei niedrigerer Drehzahl liegt. In der Serienversion des neuen Homologationsmodells ist die maximale Power bei 14.000/min. In diesem Fall würde es keinen Sinn machen, wenn der Motor über 15.000/min dreht. Die Maximaldrehzahl wird 2023 voraussichtlich erneut bei 14.600/min liegen.

Der Motor mit variablen Ansaugtrichtern sorgt für ein breites Leistungsband, gute Fahrbarkeit und schonenden Umgang mit dem Hinterreifen. Außerdem spart dieser Schachzug Kawasaki viel Geld, denn die Entwicklung eines neuen Aggregats verschlingt Millionen.

Ausruhen wird sich der erfolgreichste Superbike-Hersteller der vergangenen Dekade darauf nicht: Nach Informationen von SPEEDWEEK.com ist das 2023er-Modell eine Übergangslösung – für 2024 soll ein wirklich neues Motorrad kommen.