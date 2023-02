Jetzt offiziell: Megadeal für MIE Honda mit Petronas

Honda-Teamchefin Midori Moriwaki hat mit dem malaysischen Mineralölgiganten Petronas einen mehrjährigen Vertrag für die Superbike- und Supersport-WM abgeschlossen. Das macht Hoffnung für die Zukunft.

Seit Oktober 2022 wissen regelmäßige Besucher von SPEEDWEEK.com von der Rückkehr des Milliardenkonzerns Petronas ins SBK-Fahrerlager.



Midori Moriwaki hat für ihr MIE-Team, die drei Buchstaben stehen für Midori International Engineering, mit Petronas einen Riesenfisch an Land gezogen, der eine Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen umfasst.

Sofort ins Auge sticht, dass die Motorräder der beiden Superbike-Piloten Eric Granado und Hafizh Syahrin sowie der Supersport-Rookies Tarran Mackenzie und Adam Norrodin im markanten Türkis von Petronas lackiert sind.

Es wird aber noch weitere Projekte geben, wie die Entwicklung eines Nachwuchsprogramms. So sollen zukünftige junge Fahrer aus Malaysia für die Superbike- und Supersport-WM aufgebaut werden. Die Partnerschaft wird es Petronas auch ermöglichen, Produkttests und -entwicklungen mit dem Team durchzuführen.

«Es ist eine wahre Quelle des Stolzes und der Genugtuung für das MIE Racing Honda Team, eine mehrjährige Partnerschaft mit Petronas ankündigen zu können, einem führenden Energieunternehmen, das sich unter den angesehensten Marken im Motorsport positionieren konnte», sagte Moriwaki. «Wir haben kürzlich die Ausweitung unserer Präsenz in der seriennahen Meisterschaft mit unserem Supersport-Team angekündigt, während wir gemeinsam mit Petronas den nächsten Schritt in unserem Projekt machen. Eine meiner Missionen ist, jungen Fahrern die Chance zu geben sich zu entfalten und sie bis in die Weltmeisterschaft zu bringen.»

«Wir freuen uns sehr, dieses neue Projekt in Angriff zu nehmen», betonte Dati Anita Azrina Abdul Aziz, Senior General Manager der Petronas Gruppe. «Wir haben in der Vergangenheit mit Midori zusammengearbeitet und freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft mit dem Petronas MIE Racing Honda Team. Die Superbike-Weltmeisterschaft wird uns die Gelegenheit bieten, unsere Fortschritte in der Fluidtechnik im Motorsport voranzutreiben und die Marke Petronas kommerziell zu positionieren. Wir sind gespannt auf die Leistung der Fahrer, sowohl in der WorldSBK als auch in der WorldSSP. Wir werden auch die Möglichkeit haben, die Fähigkeiten malaysischer Talente im Zweiradsegment weiterzuentwickeln, worauf wir uns sehr freuen.»

MIE Honda bekommt für diese Saison deutlich mehr Unterstützung von der Honda Racing Corporation, zuständig für alle Werksauftritte des japanischen Herstellers, für 2023 gab es aber kaum Vorbereitungszeit.

Das Petronas-Team hatte lediglich ein Roll-out in Portimao Ende Januar und die beiden Testtage auf Phillip Island. Während die anderen Teams bereits an der Feinabstimmung fürs Rennwochenende arbeiteten, hatte die MIE-Truppe grundlegende Arbeiten zu erledigen – Granado und Syahrin fanden sich entsprechend auf den letzten Plätzen wieder.

Das Supersport-Projekt wurde auch erst in letzter Minute auf die Füße gestellt, die Motorräder von Mackenzie und Norrodin waren zu Wochenbeginn beim Test quasi Serienmaschinen. Es fehlen noch zahlreiche Teile von Zulieferern und HRC. Als bei Mackenzie der Motor kaputtging, war er aus Mangel an Ersatz zum Zuschauen verdammt.

Während die einen Moriwaki zum Vorwurf machen, dass sie schlecht vorbereitet zum Saisonstart auftaucht, loben sie andere dafür, was sie in so kurzer Zeit auf die Beine gestellt hat. Bis zum Europa-Auftakt in Assen (21.–23. April) sollten die Motorräder in einer deutlich besseren Verfassung sein als bei den ersten beiden Übersee-Events am kommenden Wochenende in Australien und die Woche darauf in Indonesien.

Dass Moriwaki es geschafft hat, Petronas in den Motorradrennsport zurückzubringen, ist aller Ehren wert. Am 14. August 2021 hatte der Konzern bekanntgegeben, dass zum Ende der Saison der MotoGP-Ausstieg erfolgt. Petronas war seit 2018 ein Partner des SIC-Teams in den Klassen Moto3 und Moto2, 2019 kam das Yamaha-MotoGP-Kundenteam RNF dazu. Der Vertrag ging über drei Jahre und wurde nicht verlängert.

Damit verschwand ein bekannter Name eines Milliardenunternehmens aus dem MotoGP-Fahrerlager. In der Formel 1 war Petronas 1995 erstmals bei Sauber-Ford auf dem Heckflügel zu sehen, 1996 erstmals groß auf den Seitenkästen. Seit 2010 existiert die Partnerschaft mit Mercedes.

Jetzt ist Petronas als Sponsor zurück in der Superbike-WM, nachdem Carl Fogarty in seinem Team von 2003 bis 2006 die Petronas-FP1-Bikes eingesetzt hat.