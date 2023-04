Leon Camier (Honda): «Richtung war nicht hilfreich»

Mit Honda geht es in der Superbike-WM aufwärts, davon ist Teammanager Leon Camier überzeugt. Was zu konstant starken Rennergebnissen fehlt, ist kurzfristig allerdings schwer zu erreichen.

Die Super-Concession-Parts sorgen bei Honda für Aufwind. Nach zwei Meetings der Superbike-WM 2023 hat man in der Herstellerwertung, wie Kawasaki, 51 WM-Punkte; beide Werke haben bisher einen Podestplatz eingefahren.

Honda absolvierte in der Pause bis Assen in Aragon und Barcelona zwei Tests. Für die Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge ging es dabei vornehmlich darum, die CBR1000RR-R noch besser auf Super-Concession-Parts abzustimmen. «Das Chassis hat [in Barcelona] wirklich gut funktioniert», lobte der ehemalige Top-Pilot und heutige HRC-Teammanager Leon Camier. «Alles, was wir in Aragon erreicht haben, hat sich hier bestätigt. Ich glaube nicht, dass Assen eine schlechte Strecke sein wird, besonders für Iker.»

Zur Erinnerung: Lecuona stand im vergangenen Jahr im zweiten Lauf als Dritter auf dem Podium, profitierte dabei aber vom Ausfall von Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki).

Allerdings beschränken sich die Fortschritte laut Camier auf die Honda-Performance über die Renndistanz. «Wir haben verstanden, dass die eingeschlagene Richtung für die Superpole vielleicht nicht hilfreich war, aber über die Renndistanz besser. Schauen wir mal», grübelte der Engländer. «Wir müssen in der Lage sein, uns besser zu qualifizieren als zuletzt. Wenn wir eine gute Superpole haben, denke ich, dass wir optimistisch sein können.»

Beim Barcelona-Test sorgte Iker Lecuona jedoch in 1:40,521 min die zweitschnellste Zeit. Auf den Pole-Rekord von Tom Sykes aus 2021 mit BMW fehlten dem Spanier nur 0,113 sec.