Jonathan Rea (Kawasaki): «Man lernt immer etwas dazu» 31.03.2023 - 19:34 Von Kay Hettich

© WorldSBK Jonathan Rea ist zufrieden mit dem Barcelona-Test

Kawasaki war beim Superbike-Test in Barcelona nur am Freitag auf der Strecke. Obwohl Dritter der kombinierten Zeitenliste kann Superbike-Rekordweltmeister Jonathan Rea kaum einschätzen, was seine Rundenzeit wert ist.