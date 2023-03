Barcelona-Test: Bautista furios, Aegerter vor Toprak

Dominique Aegerter drückte ganz am Ende aufs Tempo

Mit der Bestzeit von Ducati-Star Álvaro Bautista endete der zweitägige Superbike-Test in Barcelona erwartungsgemäß. Kawasaki-Ass Jonathan Rea (Kawasaki) wurde Dritter. Dominique Aegerter schnellster Yamaha-Pilot.

Der Barcelona-Test am Donnerstag und Freitag dieser Woche war der erste Test in diesem Jahr, bei dem die Superbike-Teams ideale Bedingungen vorhanden. Beide Tage waren trocken und die Temperaturen mit bis zu 26 Grad Celsius angenehm. Viele Piloten nutzten die verfügbare Zeit komplett aus und fuhren bis zum Schluss um 18 Uhr.

Aber nicht Álvaro Bautista; der Ducati-Pilot packte seine Siebensachen nach einem halben Tag zusammen. Der 38-Jährige hatte bereits am Vormittag in 1:40,459 min für die Bestzeit gesorgt, die bis zum Ende unerreicht blieb. Der Weltmeister blieb mit dem weichen Rennreifen SCX nur knapp unter dem Pole-Rekord (Tom Sykes 2021 mit BMW). Einziger Wermutstropfen war ein Sturz, den der Spanier aber unbeschadet überstand.

Entwarnung kann auch für seinen Landsmann Iker Lecuona geben. Der Honda-Pilot fuhr wie Bautista am Vormittag seine schnellste Zeit und war nur 0,062 sec langsamer als der WM-Leader. Nach einem Sturz musste Lecuona aber zur Untersuchung ins Krankenhaus, bei der glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen entdeckt wurden. Der 23-Jährige kam am späten Nachmittag wieder an die Rennstrecke.

Mit der drittbesten Zeit beendet Kawasaki-Ass Jonathan Rea den Barcelona-Test. Der Nordire fuhr wie sein Teamkollege Alex Lowes nur am wärmeren Freitag und erreichte am Nachmittag eine 1:40,659 min, nur 0,2 sec langsamer als Bautista.

Schnellster Yamaha-Pilot wurde Dominique Aegerter vom Junior-Team GRT. Der Schweizer beschäftigte sich, wie die Fahrer aus dem Werksteam, mit einer neuen Schwinge. Am Nachmittag ging der zweifache Supersport-Weltmeister auf Zeitenjagd und erreichte mit einer 1:40,857 min eine sehr ordentliche Rundenzeit. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu kam im Schlussspurt auf eine 1:41,196 min.

Mit seiner erstaunlichen Zeit vom ersten Testtag beendete Garrett Gerloff vom Team Bonovo action den Barcelona-Test als bester BMW-Pilot.

Keine Verbesserungen sind bei den MIE Honda-Piloten Hafizh Syahrin und Eric Granado sowie bei Oliver König vom Kawasaki-Team Orelac erkennbar. Mit bis zu 3,3 sec Rückstand waren sie die langsamsten Superbike-Piloten beim Test.