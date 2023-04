Xavi Vierge überzeugt: Honda hat nur noch ein Problem

Seit 2020 ist die Honda CBR1000RR-R in der Superbike-WM im Einsatz. Vom Titelgewinn sind die Werkspiloten zwar noch weit entfernt, aber die Super-Concession-Parts zeigen Wirkung. Xavi Vierge hat nur noch ein Problem.

Seit Mandalika 2022 setzt Honda Super-Concession-Parts ein. Diese Teile zielen auf das Chassis ab und erlauben Änderungen, die im Reglement eigentlich verboten sind. Nach mehreren Tests und Rennwochenenden machen sich die Änderungen bei der CBR1000RR-R allmählich bemerkbar. Noch nicht zwingend in Ergebnissen, aber bei den Kommentaren der Fahrer.

Als WM-Siebter mit 43 Punkten ist Xavi Vierge nach zwei Meetings bester Honda-Pilot der Gesamtwertung. Beim zweitägigen Barcelona-Test in der vergangenen Woche büßte er jedoch 0,9 sec auf die Testbestzeit von Álvaro Bautista (Ducati) ein. Dennoch ist der Spanier sehr zufrieden.

«Es war ein sehr produktiver Test. Es bleibt nur eine Sache, an der wir weiter arbeiten müssen, nämlich das Beste aus dem neuen, weichen Reifen auf der fliegenden Runde zu machen», sagte der 25-Jährige. «Wir haben viele Dinge ausprobiert und eine große Menge an Daten gesammelt, die wir nun auswerten können, um dies zu erreichen. Davon abgesehen sind wir sehr zufrieden, denn wir haben eine starke Race-Pace gezeigt, was letztlich das Wichtigste ist.»

Mit der Abstimmung der Super-Concession-Parts scheint Honda demnach ein guter Fortschritt gelungen zu sein. Nun muss sich die Triple-R nur noch an den Rennwochenenden auf verschiedenen Pisten bewähren.

«Wir kamen nach Barcelona nach einem positiven Test Aragón angekommen und konnten so nützliche Vergleichstests absolvieren. Wir versuchen generell, die Grundabstimmung des Motorrads zu verbessern, nicht speziell für die Strecke in Montmelo, sondern allgemein», erklärte Vierge. «Das Gefühl ist gut, und das ist besonders hier in Barcelona sehr wichtig, wo das Reifenmanagement entscheidend ist. Wir haben unsere beste Rennzeit, die wir hier auf gebrauchten Reifen gefahren sind, verbessert, womit ich glücklich bin. Jetzt konzentrieren wir uns auf Assen, nachdem wir ein paar Tage Pause gemacht haben.»