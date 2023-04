Privates BMW-Team plant mehrere Wildcards in SBK 2023

Vor zwei Jahren sahen wir Gabriele Ruiu erstmals als Wildcard-Pilot auf einer BMW M1000RR. Nun plant der Italiener mit seinem Team B-Max Racing die Teilnahme an mehreren Events der Superbike-WM 2023.

Bereits nach seinem Wildcard-Einsatz in Portimão 2021 sahen wir Gabriele Ruiu im vergangenen Jahr bei den Meetings Aragon, Assen und Misano erneut. Das ambitionierte Team B-Max Racing wollte eigentlich alle Europarennen bestreiten, dies ließ sich aber finanziell nicht stemmen. Außerdem waren die Gaststarts nicht sonderlich erfolgreich: In keinem der neun Rennen erreichte der 22-Jährige die Top-15, in vier Rennen fiel er aus.

Aber davon ließen sich Team und Fahrer nicht entmutigen und kündigte für dieses Jahr an, erneut mehrere Wildcards in der Weltmeisterschaft zu beantragen. Nach Informationen von GPOne ist der erste Auftritt beim Europaauftakt in Assen am 21. bis 23. April vorgesehen.

2022 bekam B-Max-Racing auf dem kleinen Dienstweg Unterstützung von BMW bei der Einstellung der Elektronik und die Techniker wurden geschult. Die M1000RR des privaten Teams war das 2021er-Motorrad von Eugene Laverty – damit ließe sich in diesem Jahr kein Blumentopf gewinnen.

Der aus Rom stammende Ruiu fuhr seine ersten Rennen in der Superbike-WM 2018 mit nur 18 Jahren. Er holte damals im Team Pedercini Kawasaki in San Jan Villicum und Losail in jedem Lauf Punkte.