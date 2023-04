So hilft Andrea Locatelli dem Yamaha-Nachwuchs

Als Teamkollege von Yamaha-Aushängeschild Toprak Razgatlioglu hat es Andrea Locatelli in den elitären Kreis der Werkspiloten geschafft. Nun hilft der Superbike-Star dem Nachwuchs bei der Erreichung ihrer Träume.

Das bLUcRU-Förderprogramm von Yamaha ist vorbildlich. Ob On- oder Offroad können junge Fahrer kostengünstig in einen Markenpokal einsteigen und es bis ins jeweilige Werksteam schaffen. Einzige Kehrseite für die Japaner ist die Tatsache, dass es mittlerweile mehr Talente als Plätze gibt.

Andrea Locatelli hatte einen etwas anderen Weg an die Spitze. Der Italiener wechselte aus der Moto2 in die Supersport-WM 2020 und dominierte im Yamaha-Team der Evangelista-Brüder mit zwölf Siegen aus 15 Rennen. Locatelli wurde daraufhin mit dem Aufstieg in die Superbike-WM belohnt. Seit 2021 fährt er im Pata Yamaha-Werksteam neben Aushängeschild Toprak Razgatlioglu.

Yamaha bindet seine Stars aus MotoGP und Superbike-WM in das bLUcRU-Programm ein, als Mentor, Riding-Coach oder schlicht nur als Motivation für den Nachwuchs. Eine Aufgabe, für die Locatelli gerne sein Osterwochenende opferte – er selbst weiß genau, wie schwer es am Anfang einer Karriere sein kann.

Auf dem Misano World Circuit fand eine Sichtung neuer Talente statt; 21 Fahrer aus 13 Nationen nahmen an diesem Test teil, jeder erhielt eine Yamaha R3. Neben Locatelli war auch MotoGP-Star Franco Morbidelli anwesend. Beide Yamaha-Werkspiloten gaben Ratschläge, machten Selfies und plauderten über die Hoffnungen und die Geschichte der Youngster.