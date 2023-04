Honda-Ass Xavi Vierge: «Ich spüre keinen Unterschied»

Seit Einführung der Super-Concession-Parts hat sich Honda in der Superbike-WM 2023 von BMW abgesetzt und zu Kawasaki aufgeschlossen. Xavi Vierge ist überzeugt, dass die CBR1000RR-R im Renntrimm konkurrenzfähig ist.

Allein der WM-Stand spiegelt die geänderten Kräfteverhältnisse in der Superbike-WM wider. Ducati- und Yamaha-Piloten nehmen die Top-5 ein, erst als Sechster folgt Kawasaki-Aushängeschild Jonathan Rea mit 44 Punkten. Nur einen Punkt dahinter lauert mit Xavi Vierge der beste Honda-Fahrer. Die BMW-Asse folgen abgeschlagen ab Platz 14.

Honda könnte in der Gesamtwertung besser dastehen, wenn die Performance in der Superpole nicht so grottenschlecht wäre. Iker Lecuona holte in Australien und Indonesien die Startplätze 11 und 16 heraus, Vierge die Postionen 17 und 13!

Beim Barcelona-Test am 30./31. März arbeitete das dort ansässige Werksteam der berühmten Honda Racing Corporation an diesem Problem – ohne durchschlagenden Erfolg.

«Die Sache ist die, dass ich nicht wirklich einen Unterschied spüre, ob der Reifen gebraucht oder neu ist. Für die Renndistanz ist das erstaunlich, denn die Pace ist immer ziemlich stark», erklärte der 25-jährige Vierge. «In der Superpole habe ich dagegen Mühe, eine schnelle Runde zu fahren, weil ich nicht das Extra habe, das alle anderen haben. Wir überprüfen häufig die Pace unserer Gegner, und viele von ihnen sind im Vergleich zu uns langsamer – auf eine schnelle Runde sind sie jedoch schneller.»

Der Spanier fuhr beim Test eine 1:41,332 min und belegte mit 0,873 sec Rückstand Platz 11. Auf den Rundenrekord, aufgestellt von Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) im Superpole-Race 2022 in 1:41,135 min, fehlen nur 0,2 sec.



«Was die Pace angeht, denke ich, dass wir zu den Stärksten gehören», ist Vierge überzeugt. «Es ist gut, dass wir vor Assen noch einmal eine Pause haben, um zu analysieren und zu sehen, was positiv ist und was nicht. Wir müssen das verstehen und einen Schritt nach vorn machen, wenn wir um die Podiumsplätze kämpfen wollen.»