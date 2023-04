Alex Lowes (2./Kawasaki): «Besser als erwartet»

Als Zweiter musste sich Alex Lowes am Freitag in Assen nur Álvaro Bautista (Ducati) geschlagen geben. Der Kawasaki-Pilot traut sich zu, den Superbike-Weltmeister unter bestimmten Bedingungen herausfordern zu können.

Dass Alex Lowes in 1:34,547 min Platz 2 der kombinierten Zeitenliste am Freitag einnimmt, und damit etwas schneller als sein Kawasaki-Teamkollege Jonathan Rea ist, hat Aussagekraft. Denn Rea ist der erfolgreichste Superbike-Pilot in Assen, er gewann mit Honda und Kawasaki bereits 17 Rennen.

Schneller als Lowes in den freien Trainings war nur Weltmeister Álvaro Bautista. Der Engländer will es dem Ducati-Piloten in den Rennen so schwer wie möglich machen. «Die Pace von Álvaro ist sehr gut, aber meine ist auch nicht so schlecht und ich fühle mich großartig auf dem Bike», betonte Lowes gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es lief besser als erwartet. Eine schnelle Rundenzeit ist nie einfach, aber sie sind mir hier vergleichsweise leicht gefallen. Ich fühle mich gut mit dem SC0, wobei die meisten Fahrer in den Rennen wahrscheinlich einen der SCX-Reifen nehmen werden.»

Lowes weiter: «Generell habe ich mehr Probleme mit dem Vorderreifen, weshalb wir uns darauf konzentriert haben. Die Änderungen, die wir uns beim Barcelona-Tests erarbeitet haben, funktionieren auch hier, also machen wir damit weiter. Wir haben meine Position auf dem Motorrad geändert, ich sitze jetzt etwas weiter hinten. Ich brauchte eine Weile, um mich daran zu gewöhnen, aber es entlastet den Vorderreifen. Ich fühle mich gut damit. »

Wie stark Lowes und auch Rea am Samstag und Sonntag auftreten können, hängt maßgeblich vom Wetter ab. «Es ist bekannt, dass die Kawasaki bei kühleren Temperaturen ausgezeichnet funktioniert. Das Wetter scheint an diesem Wochenende wechselhaft zu werden. Wir müssen uns also auf alle Bedingungen vorbereiten», mahnte der 32-Jährige aus Lincoln. «Sollte es kühl bleiben, womöglich etwas feucht, können wir mit Álvaro mithalten. Wenn es warm und trocken ist, hat er in manchen Bereichen der Strecke Vorteile.»