Assen, FP2: Krokodil sorgt für Abbruch – Aegerter 4.

Der erste Trainingstag der Superbike-WM 2023 in Assen endete mit der Bestzeit von Álvaro Bautista (Ducati). Rookie Dominique Aegerter beeindruckte als Vierter. Kurios der Abbruch der Session.

Im ersten Training sorgte Weltmeister Álvaro Bautista (Ducati) in 1:34,592 min für die Bestzeit und war damit 0,182 sec schneller als der zweitplatzierte Jonathan Rea. Als Dritter büßte Remy Gardner (Yamaha) bereits fast 0,6 sec ein Im zweiten Training sollte es enger zugehen.

Die erste ernst zu nehmende Rundenzeit kam von Alex Lowes, der in 1:34,553 min bereits schneller war als Bautista im FP1. Wenig später legte der Kawasaki-Pilot eine 1:35,547 min nach und auch Dominique Aegerter (Yamaha) sowie Philipp Öttl (Ducati) steigerten sich zu Beginn der Session.



Michael Rinaldi musste nach acht Minuten eine Zwangspause einlegen, als seine Ducati massiv Kühlwasser verlor. Als der Italiener nach 20 Minuten das Training fortsetzte, qualmte seine V4R erneut und der 27-Jährige steuerte wieder die Boxengasse an.

Nach 15 Minuten im ersten Training hatten fast alle Piloten schnellere Rundenzeiten als am Vormittag vorgelegt. Lowes, Álvaro Bautista (Ducati), Remy Gardner (Yamaha), Jonathan Rea (Kawasaki) und Aegerter waren zu diesem die Top-5-Piloten. Auffällig: Von den BMW-Piloten hatte sich nur Gaststarter Gabriele Ruiu gesteigert, der jedoch nur auf Platz 22 lag.



Bei noch 15 Minuten näherte sich mit Michael van der Mark in 1:35,475 min der erste BMW-Pilot den Top-10.

Zwölf Minuten vor dem Ende wurde das Training aus einem kuriosen Grund abgebrochen: Ein grünes Krokodil – ein aufblasbares – wurde vom Wind über die Strecke geweht. Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu überfuhr es beinahe. Aus Sicherheitsgründen wurde das Krokodil eingefangen.



Unmittelbar nach dem Restart brannte Bautista in 1:34,316 min eine neue schnellste Runde in den Asphalt. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Superpole-Race mit 1:33,620 min. Den Pole-Rekord hält in 1:32,934 min ebenfalls der Türke, gefahren im selben Jahr.

An die Zeit des Ducati-Werkspiloten kam niemand heran. Zweiter wurde Lowes, Dritter Rea.



Als Vierter beendete Aegerter die freien Trainings mit 0,284 sec Rückstand als bester Yamaha-Pilot, sein GRT-Teamkollege Gardner folgt auf der fünften Position. Als Sechster mit 0,595 sec Rückstand stellte van der Mark BMW ins rechte Licht.

Etwas überraschend beendete Toprak Razgatlioglu den Freitag nach seinem MotoGP-Test nur als viertbester Yamaha-Pilot. In 1:35,103 min büßte der Türke 0,787 sec ein.



Honda enttäuschte am ersten Trainingstag. Die beste CBR1000RR-R stellte Iker Lecuona auf Platz 13, sein HRC-Teamkollege Xavi Vierge wurde 14.

Doch man muss beachten: Selbst Philipp Öttl (Ducati) auf Platz 15 verliert nur 0,963 sec auf die Tagesbestzeit!