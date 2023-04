Assen, FP1: Bautista und Johnny Rea in eigener Welt

Die beiden Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista (Ducati) und Jonathan Rea (Kawasaki) dominierten das erste freie Training auf dem TT-Circuit in Assen. Aufwärtstrend bei BMW, Honda weit zurück.

Am späten Donnerstagnachmittag ließ sich über dem TT-Circuit in Assen die Sonne blicken, seither ist schönes Wetter.



Als die Superbike-Piloten am Freitagmorgen um 10.30 Uhr zum ersten freien Training ausrückten, war es mit 14 Grad Celsius aber der Erwartung entsprechend kühl, der Asphalt hatte auch nur 17 Grad. «Wenigstens kein Schnee», unkten einige in Anspielung auf 2019.

Für die erste nennenswerte Bestzeit sorgte nach 15 Minuten Jonathan Rea (Kawasaki) mit 1:34,774 min. Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde fuhr 2022 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) im Superpole-Race mit 1:33,620 min. Den Pole-Rekord hält in 1:32,934 min ebenfalls der Türke, gefahren im selben Jahr.

Die Bestmarke des Nordiren hielt bis zehn Minuten vor Ende der 45-minütigen Session, dann verbesserte sich WM-Leader Alvaro Bautista (Ducati) auf 1:34,698 min. In der letzten Runde steigerte sich der Spanier auf 1:34,592 min und ist damit 0,182 sec schneller als der zweitplatzierte Rea.

Remy Gardner (GRT Yamaha) als Dritter verliert bereits fast 6/10 sec, dicht hinter dem Australier platzierten sich Andrea Locatelli (Yamaha), Scott Redding (BMW), Razgatlioglu (Yamaha) und Gerloff (BMW).

Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) wurde mit einer knappen Sekunde Rückstand Zehnter, der Bayer Philipp Öttl (+1,188 sec) aus dem Team Go Eleven Ducati 13.

Schwach präsentierte sich Honda: Iker Lecuona strandete als Bester aus dem Quartett auf Platz 12.

Loris Baz aus dem deutschen Team Bonovo action BMW tut sich nach seiner schweren Beinverletzung (mehrere Knochenbrüche, gerissene Bänder) erwartungsgemäß schwer und fuhr nur drei Runden. Er muss nach FP2 am Nachmittag erneut bei den Rennärzten vorstellig werden.

Ergebnisse Superbike-WM Assen, FP1:

1. Alvaro Bautista (E), Ducati, 1:34,592 min

2. Jonathan Rea (GB), Kawasaki, +0,182 sec

3. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +0,585

4. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +0,593

5. Scott Redding (GB), BMW, +0,654

6. Toprak Razgatlioglu (TR), Yamaha, +0,681

7. Garrett Gerloff (USA), BMW, +0,726

8. Axel Bassani (I), Ducati, +0,857

9. Alex Lowes (GB), Kawasaki, +0,921

10. Dominique Aegerter (CH), Yamaha, +0,966

11. Michael van der Mark (NL), BMW, +1,114

12. Iker Lecuona (E), Honda, +1,129

13. Philipp Öttl (D), Ducati, +1,188

14. Michael Rinaldi (I), Ducati, +1,197

15. Danilo Petrucci (I), Ducati, +1,327

16. Xavier Vierge (E), Honda, +1,392

17. Lorenzo Baldassarri (I), Yamaha, +1,689

18. Bradley Ray (GB), Yamaha, +2,139

19. Eric Granado (BR), Honda, +2,533

20. Tom Sykes (GB), Kawasaki, +2,577

21. Hafizh Syahrin (MAL), Honda, +2,704

22. Oliver König (CZ), Kawasaki, +2,834

23. Gabriele Ruiu (I), BMW, +3,112

24. Isaac Vinales (E), Kawasaki, +3,766

25. Loris Baz (F), BMW, +5,026