Superbike-WM in Assen: Was es live zu sehen gibt 19.04.2023 - 19:22 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Kameras halten voll drauf

Sechs Wochen nach dem Meeting in Indonesien geht die Superbike-WM 2023 am kommenden Wochenende auf dem Traditionskurs in Assen weiter. Was vom Europaauftakt live im Internet und TV zu sehen ist.