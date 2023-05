Carlos Checa (50) macht Superbike-Fans keine Hoffnung

Die derzeitige Dominanz von Álvaro Bautista (Ducati) empfinden manche Superbike-Fans als eintönig. Carlos Checa erinnert daran, dass es solche Situationen schon immer gegeben hat.

Elf Siege aus zwei Rennen hat Álvaro Bautista in der Superbike-WM 2023 bisher eingefahren, entsprechend groß der Vorsprung des Spaniers in der Gesamtwertung von 69 Punkte – selbst wenn der Ducati-Star das Meeting in Misano vom Sofa aus verfolgen würde, wäre er weiterhin WM-Leader!

Aber auch wenn der Kampf um den Sieg zumeist in der ersten Rennhälfte entschieden ist, sehen wir im umkämpften Mittelfeld bis in die letzte Runde spannende Positionskämpfe, in den mittlerweile alle beteiligten Werke mitmischen – zuletzt in Barcelona trennten im zweiten Lauf die Plätze 4 und 11 nur zehn Sekunden.

Die Dominanz von Bautista kann nicht ignoriert werden, doch es gab fast zu jeder Zeit immer einen Fahrer, der herausragte. «Es ist offensichtlich, dass Álvaro momentan einen Schritt voraus ist – so wie es Johnny und Kawasaki in der Vergangenheit waren oder auch Toprak in einigen Momenten», erinnert Carlos Checa bei WorldSBK. «Jetzt ist Álvaro oben und hat beide geschlagen. Möglicherweise mit mehr Abstand, als sie erwartet haben. Er ist die Referenz. Sie müssen ihn einholen, aber der Abstand ist ziemlich groß. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihnen gelingen wird. Es scheint enorm schwierig zu sein, weil Álvaro die Kontrolle und sie hinter sich gelassen hat; er hat seinen Vorsprung deutlich vergrößert.»

Dass sich Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha) gegen den aktuellen Weltmeister verbünden, erwartet der 50-Jährige nicht. «Dies ist ein individueller Sport, und jeder arbeitet für sich selbst. Ich glaube nicht, dass sie als Team zusammenarbeiten werden», winkt der Katalane ab. «Es ist eher eine Resignation, es scheint, dass sie nicht um den Sieg kämpfen können, also werden sie um den zweiten Platz kämpfen. Wenn Álvaro und Ducati kein Problem haben, müssen sie um andere Positionen kämpfen. Es ist klar, dass sie auf einigen Strecken näher dran sind, aber ich weiß nicht, ob sie in der Lage sein werden, ihn zu schlagen. Für die Show wäre es sicher schön, wenn diese drei miteinander kämpfen, denn das ist es, was die Fans mögen. Aber sie müssen mit ihren Teams einen guten Job machen, denn Ducati hat einen großen Schritt nach vorn gemacht und einen Fahrer gefunden, der von der Maschine profitieren kann, und das ist Álvaro.»