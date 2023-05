Bonovo action BMW: Qualvolles Warten auf den 15. Juli

Bei BMW hängen einige Entscheidungen für die Superbike-WM 2024 in der Luft, weil der deutsche Hersteller abwarten muss, was Scott Redding unternimmt. Es wird weitere Veränderungen geben.

Der Texaner Garrett Gerloff hat mit BMW einen Vertrag bis Ende 2024 und wird auch nächste Saison im Team Bonovo action fahren. Teameigentümer Jürgen Röder hält große Stücke auf den 27-Jährigen, der in Barcelona mit drei Top-10-Platzierungen erfolgreichster BMW-Pilot war und in der Gesamtwertung als 13. auch Bester des Quartetts ist.

Wie es mit Scott Redding weitergeht, entscheidet sich spätestens bis zum 15. Juli 2023. Bis dahin hat der Engländer Zeit, seine Option für weitere zwei Jahre mit dem deutschen Hersteller zu ziehen.

Verlässt Redding BMW, steht fest, dass im Team ROKiT BMW Motorrad Motorsport von Shaun Muir neben Neuzugang Toprak Razgatlioglu der Niederländer Michael van der Mark fahren wird.

Bleibt Redding, muss BMW entweder den Engländer oder van der Mark ins Team Bonovo action transferieren, auch wenn das mit deren Verträgen nicht möglich scheint und sie Stand heute auch nicht willens sind. Oder BMW stockt sein Nummer-1-Team auf drei Fahrer auf. Die Vertragsauflösung mit Redding oder van der Mark und entsprechender Kompensationszahlung wäre auch eine Möglichkeit.

Egal wie sich Redding entscheidet, es zeichnet sich ab, dass die Zusammenarbeit von BMW mit dem verletzungsgeplagten Loris Baz nach dieser Saison endet. Das hat weniger damit zu tun, dass der Franzose nach dem Rammstoß von Alex Lowes in Mandalika und einem zertrümmerten Fuß sowie gerissenen Bändern noch immer rekonvaleszent ist. Vielmehr gibt dem Bonovo-Team zu denken, dass Baz immer wieder mit unnötigen Stürzen für kostspielige Schäden sorgt – so etwas geht in Summe schnell in die Hunderttausende Euro.

Sollte Redding bei BMW bleiben und Motorsport-Direktor Marc Bongers könnte ihn oder van der Mark überzeugen zu Bonovo zu wechseln, würde Röder das akzeptieren. Allein schon wegen des Hausfriedens bei BMW.

Doch viel lieber würde der passionierte Motorsportfan mit einem schnellen jungen Mann arbeiten, der sich aus Überzeugung für sein Team entscheidet. Aus seiner Bewunderung für Axel Bassani (23) hat Röder nie einen Hehl gemacht. Der Italiener aus dem Team Motocorsa Ducati ist mit Abstand schnellster Privatier und derzeit WM-Fünfter.

Ein klareres Bild, wer 2024 im Bonovo-Team neben Gerloff fahren wird, werden wir erst bekommen, wenn sich Redding entschieden hat.