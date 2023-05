Toprak trotzig: «Kämpfe weiterhin um den Titel»

Toprak Razgatlioglu will in Misano Siege feiern

Obwohl sein Rückstand auf WM-Leader Álvaro Bautista (Ducati) beträchtlich ist, hat Toprak Razgatlioglu den Titelkampf noch nicht aufgegeben. Beim Superbike-Meeting in Misano will der Yamaha-Star seine Aufholjagd starten.

Bereits um 69 Punkte hat sich Ducati-Star Álvaro Bautista (Ducati) an der WM-Spitze abgesetzt, elf von zwölf Rennsiege der Superbike-WM 2023 hat der Spanier abgeräumt. Selbst wenn der 38-Jährige das bevorstehende Meeting in Misano vom heimischen Sofa verfolgen würde, bliebe er WM-Leader – maximal 63 Punkte werden sind an einem Superbike-Wochenende zu gewinnen.

Als WM-Zweiter ist Toprak Razgatlioglu erster Verfolger des Ducati-Piloten und der 26-Jährige ist neben dem aktuellen Weltmeister der Einzige, der in diesem Jahr einen Sieg feiern konnte. Als der Yamaha-Star im Superpole-Race auf dem Mandalika Circuit gewann, war Bautista jedoch gestürzt. Die Aufholjagd will der Türke am kommenden Wochenende in Misano starten.

«Ich weiß, dass Bautista in Misano normalerweise sehr stark ist. Mein Ziel ist, die langen Rennen zu gewinnen, nicht nur das Sprintrennen», meinte der Türke im Vorfeld. «Ich kämpfe immer noch um die Meisterschaft, und es sieht so aus, als ob es immer noch möglich ist, dass wir Weltmeister werden können. Wir werden sehen, ich werde in Misano mein Bestes geben. Ob wir zwei Rennen gewinnen können, drei Rennen, ich weiß es nicht, wir müssen abwarten. Ich versuche einfach, jedes Rennen zu gewinnen.»

Obwohl Bautista beim Misano-Test am 11./12. Mai dominierte, ist auch der Weltmeister von 2021 zuversichtlich.

«Beim Test haben wir einen ausgezeichneten Job gemacht, besonders bei der Rennsimulation war ich sehr stark», erklärte Razgatlioglu. «Ich mag die Strecke in Misano und meine Race-Pace ist dieses Jahr viel besser. Wir werden sehen, denn Rennen sind immer anders als Tests.»