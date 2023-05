Superbike-WM in Misano: Fünf Serien, zehn Rennen

Mit dem Misano World Circuit steht am kommenden Wochenende ein echter Superbike-Klassiker auf dem Programm. Der Zeitplan für das fünfte Saisonmeeting ist vollgepackt; was wann passiert.

Besucher des Superbike-Meetings in Misano am kommenden Wochenende werden sich nicht über zu wenig Action beschweren können. Denn das übliche Programm der Superbike-WM mit seinen drei Rennserien wird um den Yamaha R3-Cup und der Trofeo Aprilia RS 660 ergänzt. Weil im Aprilia-Cup nur ein Rennen veranstaltet wird, kommen die Fans an der Rennstrecke somit in den Genuss von zehn Rennen!

Die Abstände zwischen den einzelnen Sessions sind jedoch so gering, dass Zwischenfälle Verzögerungen im Zeitplan erforderlich machen könnten. Die üblichen Beginnzeiten der drei WM-Serien wurden nicht angepasst.

Die ersten Entscheidungen finden am Samstag statt. In der Superpole geht ab 9:45 Uhr um die Startaufstellung. Der im vergangenen Jahr eingeführte SCQ, der bis zu 10 schnelle Runde ermöglichen soll, löst den bisherigen Qualifyer ab. Dieser Reifen darf per Reglement nur in der Superpole und im Superpole-Race eingesetzt werden. Der R3-Cup startet um 11:45 Uhr in das erste Rennen, ab 12:40 Uhr folgen die Rennen der Weltmeisterschaften.

Am Sonntag eröffnet die Superbike-Kategorie mit dem spannenden Superpole-Race um 11 Uhr das Rennprogramm, ab 12:30 Uhr folgen die zweiten Rennen von Supersport-WM, Superbike-WM 300 und Superbike-WM. Den Schlusspunkt unter ein vollgepacktes Wochenende setzt um 16 Uhr der Aprilia-Cup mit seinem einzigen Rennen.