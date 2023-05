Xavi Vierge vom Honda-Potenzial in Misano überzeugt

Vor einem Jahr überzeugten die Honda-Piloten Xavi Vierge und Iker Lecuona auf dem Misano World Circuit. Was das bevorstehende fünfte Saisonmeeting der Superbike-WM 2023 betrifft, sind die beiden Spanier uneins.

Honda hat in der Superbike-WM 2023 bisher nicht den erhofften großen Sprung geschafft, aber man hat BMW distanziert und ist Kawasaki und Yamaha näher gekommen. Dennoch sind die Werkspiloten Xavier Vierge und Iker Lecuona nach vier Meetings in der Gesamtwertung nur an den Positionen acht und zehn zu finden.

Betrachtet man die Ergebnisse vom Vorjahr, könnte Misano eines der besseren Wochenenden werden.

Vierge hat gemischte Erinnerungen an das Rennwochenende vor einem Jahr, aber das lag nicht an der CBR1000RR-R. Nach Platz 7 im ersten Lauf und Vierter im Superpole-Race trübte ein Sturz im zweiten Lauf die an sich positive Bilanz. Die Handverletzung, die er sich dabei zuzog, schränkte den Spanier lange ein.



«Misano 2022 war eines der besten Meetings für mich, abgesehen von der Berührung mit Bassani im zweiten Rennen und dem anschließenden Sturz, bei dem ich mir die rechte Hand verletzt habe. Aber das Gefühl stimmte», erinnert sich der 25-Jährige. «Wir haben kürzlich in Misano getestet und trotz der gemischten Bedingungen, die unseren Plan ein wenig durchkreuzten, war ich mit meinem Gefühl für das Motorrad zufrieden. Ich denke, dass wir einen guten Job gemacht haben, um die Richtung zu verstehen, die wir in Bezug auf das Set-up einschlagen müssen. Wahrscheinlich müssen wir alles ein wenig anpassen, um die Einstellungen an die veränderten Wetterbedingungen anzupassen. Wir haben aber das Potenzial, ein hervorragendes Wochenende zu absolvieren.»

Teamkollege Lecuona hatte 2022 die Platzierungen 9, 5 und 5 eingefahren. Der 23-Jährige fühlt sich trotz des vorgelagerten Tests nicht optimal vorbereitet.



«Wir kehren nach einem zweitägigen Test nach Misano zurück, der von gemischtem Wetter und gemischten Gefühlen geprägt war. Denn wir haben viele Dinge ausprobiert und fühlten uns mit einigen besser und mit anderen weniger gut, also müssen wir sehen, ob wir die Punkte am kommenden Wochenende verbinden können», grübelt Lecuona. «Hoffentlich haben wir das ganze Wochenende über stabile Bedingungen, um das beste Set-up zu finden und unseren Speed und unsere Pace zu verbessern.»