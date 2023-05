Tom Sykes vor BMW-Comeback: «Habe persönliche Ziele»

Die temporäre Rückkehr von Tom Sykes ins BMW-Team ROKit war eine Überraschung. Beim Meeting der Superbike-WM 2023 in Misano wird der Engländer die M1000RR erstmals seit November 2021 im Rennen bewegen.

Nach der Superbike-WM 2021 wechselte Tom Sykes zu Ducati in die britische Serie, weil er von BMW ins Team Bonovo action abgeschoben werden sollte. 2023 kehrte der 37-Jährige in die Weltmeisterschaft mit Puccetti Kawasaki zurück, doch nach vier enttäuschenden Meetings erfolgte die einvernehmliche Trennung.

Dass Sykes am selben Tag von BMW als Ersatz für den verletzten Michael van der Mark bekannt gegeben wurde, war eine faustdicke Überraschung. Beim Misano-Test am 11./12. Mai hatte der Weltmeister von 2013 die Gelegenheit, sich mit der aktuellen M1000RR anzufreunden. Sykes attestierte dem Superbike aus Bayern eine deutliche Verbesserung.

Nun steht Sykes vor dem ersten Rennwochenende mit BMW. «Ich freue mich sehr darauf, dieses Wochenende nach Misano zu kommen und für das ROKiT BMW Team an den Start zu gehen. Es ist eine Rennstrecke in einem tollen Teil der Welt, auf der es immer großartige Rennen gibt. Es hilft auch, dass wir dort zuvor eine Art Shakedown-Test absolviert haben», sagte der Pole-Rekordhalter. «Ich hatte gehofft, bei diesem Test mehr Runden zu fahren, aber leider war das Wetter nicht sehr konstant. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich auf der M1000RR genug Zeit im Trockenen hatte, um mich wieder daran zu gewöhnen und an der Sitzposition und der Pace zu arbeiten. Ich reise mit meinen persönlichen Zielen nach Misano und kann es kaum erwarten, bis das Wochenende beginnt.»

Nachdem er im italienischen Puccetti-Team eine Serie von technischen Ausfällen erlebte und bisher nur einen WM-Punkt einfahren konnte, wäre das sofortige Erreichen der Punkteränge für Sykes schon ein Erfolg.

Für Garrett Gerloff als bester BMW-Pilot der Gesamtwertung wäre das zu wenig. Der US-Amerikaner im deutschen Team Bonovo action kommt zuversichtlich und mit Unterstützung nach Misano.

«Es war gut, dass wir dort vor ein paar Wochen einen Test hatten. Ich habe das Gefühl, dass wir in Sachen Set-up gut aufgestellt sind. Ich hoffe, dass wir das direkt am Freitag in FP1 zeigen können, direkt schnell und dann das ganze Wochenende gut unterwegs sind. Es ist eine Strecke, die ich sehr mag, und ich freue mich auf ein solides Wochenende», meinte der 27-Jährige. «Ich habe auch noch einen Freund dabei, der mich besuchen kommt. Es ist super, jemanden von zu Hause bei mir zu haben. Es sollte ein tolles Wochenende werden, also freue ich mich darauf.»