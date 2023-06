Fix: Honda schickt seine Superbike-Stars nach Suzuka

Als Vorjahressieger entsendet die Honda Racing Corporation seine besten Piloten aus der Superbike-WM zum legendären Acht-Stunden-Rennen von Suzuka 2023.

Die Berufung von Iker Lecuona und Xavi Vierge für das Werksteam der Honda Racing Corporation beim 8h Suzuka war zu erwarten. Bereits 2022 gehörten die beiden Spanier zum Aufgebot, wegen einer Verletzung kam Vierge jedoch nicht zum Einsatz. Sein Teamkollege holte mit den Japanern Tetsuta Nagashima und Takumi Takahashi seinerzeit den ersten Honda-Sieg seit acht Jahren.

Dritter Mann Anfang August wird Takahashi sein. Der 33-Jährige bestritt mit MIE Honda die Superbike-WM 2019/20 und wechselte anschließend in die Britische Superbike-Serie. Mit vier Suzuka-Siegen ist der Japaner einer der erfolgreichsten Piloten.

«Ich bin sehr glücklich, dass ich dieses Jahr wieder für das Team HRC bei den Suzuka 8 Hours antreten darf. Letztes Jahr konnte ich gewinnen, aber ich habe verstanden, dass es kein einfaches Rennen war», sagte der 23-jährige Lecuona. «In diesem Jahr werden meine Teamkollegen Takumi Takahashi und Xavi Vierge sein, und ich freue mich darauf, mit ihnen zu fahren. Wir werden zusammen mit dem Team und dem ganzen Team unser Bestes geben und einen Platz ganz oben auf dem Podium anstreben.»

Beide Superbike-Piloten haben 2022 und auch in diesem Jahr Tests in Suzuka absolviert. Obwohl sie die CBR1000RR-R im Trimm der Superbike-WM kennen, ist das Suzuka-Motorrad gänzlich anders und ist zudem mit Reifen von Bridgestone bestückt.

Xavi Vierge will den prestigeträchtigen Event in diesem Jahr nicht noch einmal verpassen. «Diesmal werde ich zum ersten Mal für das Team HRC an den Suzuka 8 Hours teilnehmen», verspricht der 25-Jährige. «Ich freue mich sehr darauf, dass ich als Fahrer auf der gleichen Strecke teilnehmen kann, auf der schon viele Fahrer Geschichte geschrieben haben. Iker Lecuona ist mein Teamkollege in der Superbike-WM und Takumi Takahashi ist ein großartiger Fahrer mit viel Erfahrung. Ich denke, wenn wir drei Fahrer zusammenarbeiten, können wir das Rennen gewinnen.»