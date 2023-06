Iker Lecuona (23): Honda ruft ihn in die MotoGP

Zum zweiten Mal in diesem Jahr wird Iker Lecuona von der Honda Racing Corporation als Ersatzmann in die MotoGP berufen. Für den Spanier ist der Einsatz ein Test für seine Fitness.

Bereits Ende April in Jerez vertrat wurde Iker Lecuona im Repsol Honda Werksteam den verletzten Marc Márquez, nun springt der Superbike-Pilot am kommenden Wochenende beim Assen-GP für Joan Mir in die Bresche.

«Ich möchte Joan zunächst alles Gute für seine Genesung wünschen», sagte der 23-Jährige. «Für mich ist es eine Ehre, wieder zum Team zu stoßen. Ich mag die Strecke in Assen und habe dort mein erstes Superbike-WM-Podium gefeiert, hoffentlich haben wir wie in Jerez ein gutes Wochenende.»

Zur Erinnerung: Lecuona profitierte bei seinem dritten Platz im zweiten Lauf von den Stürzen von Jonathan Rea (Kawasaki) und Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Das Rennen wurde seinerzeit von Álvaro Bautista (Ducati) gewonnen, Zweiter wurde Andrea Locatelli (Yamaha).

Ein idealer Zeitpunkt, um in der MotoGP auszuhelfen, ist es für den Honda-Piloten jedoch nicht. Lecuona selbst verpasste nach einem Rammstoß von Danilo Petrucci (Ducati) das zweite Rennen in Misano und auch einen Suzuka-Test. Ursprünglich war seine Rückkehr auf das Motorrad beim Superbike-Meeting in Donington am 30. Juni vorgesehen.

«Ich erhole mich noch immer ein wenig von dem Crash in Misano, daher wird es auch körperlich ein guter Test sein», gab der Spanier zu. «Mir geht es gut, ich habe keine Beschwerden. Ich fahre viel mit dem Rad und trainiere die Bauchmuskulatur, um den Hüftbereich nicht zu überlasten.»