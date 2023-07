Hafizh Syahrin: Gaststart auf Suzuki – Wirbelbruch?

In der Superbike-WM pilotiert Hafizh Syahrin im Petronas-Team eine Honda CBR1000RR-R, doch der Malaysier wurde auf eine Suzuki GSXR-1000 gesichtet. Dahinter steckt seine Teilnahme am Acht-Stunden-Rennen in Suzuka.

Im Winter 2021/2022 wechselte Hafizh Syahrin von der Moto2- in die Superbike-WM, der 29-Jährige brachte auch MotoGP-Erfahrung mit ins Honda-Team der Japanerin Midori Moriwaki. Dass der Malaysier bisher nur einen zwölften Platz als bestes Ergebnis vorweisen kann (Superpole-Race in Most 2022), ist mehr der schwachen Performance der CBR1000RR-R zuzuschreiben als ihm – auch kein anderer Fahrer konnte im MIE-Team glänzen.

Es war eine Überraschung, als Syahrin kürzlich für das 8h Suzuka von ‹Auto Race Ube Racing› bestätigt wurde, denn das japanische Team, das 2023 erstmals am Langstrecken-Rennen teilnimmt, setzt eine Suzuki GSX-R1000 ein. Es wurde erwartet, dass Syahrin auf Vermittlung von Moriwaki mit einem Honda-Team antreten würde. Doch der Malaysier bekam kein Angebot, außerdem nimmt das prestigeträchtigen 8h Suzuka eine Sonderstellung ein. In Fahrerverträgen befinden sich mitunter Ausnahmeregeln für die Suzuka-Teilnahme, auch hinsichtlich Marke, Sponsoren und Reifen.

Für Syahrin ist die Suzuki nicht unbekannt, denn bei seinem Suzuka-Debüt 2017 fuhr er für das Suzuki-Team von Yukio Kagayama. In diesem Jahr sind seine Teamkollegen der frühere Suzuki-MotoGP-Testfahrer Takuya Tsuda sowie der erfahrene Endurance-Pilot Dan Linfoot.

Das Trio könnte ein Favoritenschreck werden: Beim Juni-Test fuhr Ube Racing die schnellste Zeit, einen Monat später begnügte man sich mit Platz 8. Obwohl sich Suzuki offiziell aus allen Motorsport-Disziplinen zurückgezogen hat, soll das Motorrad vom Werk vorbereitet sein.

Das prestigeträchtige Rennen findet in diesem Jahr vom 4. bis 8. August statt.



Ob Syahrin bis dahin wieder fit sein wird, ist fraglich. Denn bei einem Sturz während des letzten Suzuka-Tests zog er sich noch unbestätigten Meldungen zufolge einen Wirbelbruch im Nacken zu – Bilder des 29-Jährigen mit Halskrause nähren diese Befürchtung.

Fest steht, dass er am kommenden Wochenende bei der Superbike-WM in Imola nicht dabei sein wird, einen Ersatzfahrer hat das Team Petronas Honda noch nicht benannt. Voraussichtlich wird Syahrin auch zum Monatsende in Most fehlen.