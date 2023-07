Rätselraten bei Scott Redding: Warum war BMW stark?

Werksfahrer Scott Redding sorgte als Vierter im zweiten Hauptrennen in Donington Park für das beste BMW-Ergebnis in der Superbike-WM 2023. Weshalb die M1000RR in England konkurrenzfähig war, weiß er nicht.

Bis Donington Park war der fünfte Platz von Michael van der Mark im ersten Lauf auf Lombok das Highlight von BMW in dieser Saison. Dann brillierte Scott Redding als Vierter im zweiten Hauptrennen in England, ihm fehlten nur 1,262 sec zum ersten Podestplatz in diesem Jahr.

Ist BMW ein deutlicher Schritt nach vorne gelungen? Redding glaubt das nicht, er sprach vom «Donington-Effekt». Auf dieser Strecke funktioniert die BMW schon immer gut, ohne gelbe Flaggen zum Ende des Qualifyings wäre Tom Sykes sehr wahrscheinlich auf Pole-Position gebraust – der 37-Jährige lag im letzten Sektor gegenüber Polesetter Jonathan Rea (Kawasaki) 4/10 sec voraus, musste dann aber das Gas zudrehen.

Redding hatte in Donington sein bestes Wochenende in diesem Jahr, erstmals eroberte er in allen drei Rennen einstellige Ergebnisse (8./9./4.). Die 22 Punkte aus England sind mehr als ein Drittel seiner Gesamtausbeute in den bisher sechs Events.

«Ich habe es genossen», sagte Redding, den wir bei seinem Heimrennen seit längerem mal wieder lachen sahen. «Die Abstimmung des Motorrads war identisch wie letztes Jahr, das Bike war mehr oder weniger dasselbe wie letztes Jahr. Ich weiß nicht, was außer dem Asphalt anders war. Wenn du so viele schlechte Rennen hinter dir hast, dann ist es schwierig, in einen Rhythmus zu kommen, um das Bike richtig zu fahren. Ich brauchte etwas Zeit, um in Schwung zu kommen. Der Grip war gut, das hat uns mit unseren Problemen etwas geholfen. Es ist verrückt: Wir kamen nach Donington und es funktionierte.»

«Wenn du schlechte Rennen hast, verlierst du an Selbstvertrauen», schilderte der 30-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Im Rennen am Samstag konnte ich Vertrauen aufbauen. Danach wusste ich, dass ich nur ruhigbleiben muss, dann kann ich meine Stärke gegen Rennende ausspielen. So habe ich es vergangenes Wochenende gemacht. Wie es am nächsten Wochenende sein wird – keine Ahnung. Es kann gut werden, oder auch nicht so gut – ich muss die besseren Momente genießen. Ich gehe in jedes Wochenende mit einem weißen Blatt Papier, anders geht es nicht. Ich will mir keine Hoffnungen machen. Wenn ich pushen kann, dann pushe ich. Wenn nicht, versuche ich die Situation zu verbessern. Das ist mein Ansatz, weil ich keine Ziele mehr habe. Das macht es mental schwierig für mich. Wenn du in der Startaufstellung stehst und du hast ein gutes Gefühl für das Motorrad, dann ist die Einstellung eine ganz andere, wie wenn du kein Gefühl hast.»