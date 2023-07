Welche Piloten aus der SBK-WM beim 8h Suzuka antreten 21.07.2023 - 10:08 Von Kay Hettich

© Honda Iker Lecuona und Xavi Vierge sind die Favoriten für das diesjährige 8h Suzuka

Nach dem Meeting in Most in einer Woche geht die seriennahe Weltmeisterschaft in ihre Sommerpause. Für einige Piloten aus Superbike- und Supersport-WM geht es aber direkt nach Japan zum Acht-Stunden-Rennen in Suzuka.