Danilo Petrucci (Ducati): «Nur Sauna ist noch heißer»

Seine Rückkehr nach Imola wird Danilo Petrucci so schnell nicht vergessen. Das siebte Saisonmeeting der Superbike-WM 2023 war eine der größten Herausforderungen seiner Karriere.

Danilo Petrucci hatte angenehme Erinnerungen an das Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Als er dort 2011 letztes Rennen dort in der Superstock-1000 fuhr, holte er mit einer Ducati 1098R nicht nur von Startplatz 2 den Sieg, sondern es war mit 23 Grad auch klimatisch angenehm – es der 25. September.

Seine Rückkehr zwölf Jahre später – damals wie heute mit dem Team Barni Racing – war mitten im Hochsommer und die Temperaturen kratzten an der 40-Grad-Marke. Obwohl die durchtrainierten Superbike-Athleten auch Hitzeschlachten wie zu Beginn des Jahres auf dem Mandalika Circuit im subtropischen Indonesien gewohnt sind, war die einhellige Meinung aller, dass Imola extrem war. «Es war eines der heißesten Dinge, die ich je in meinem Leben ausprobiert habe – nach der Sauna», ätzte Petrucci.

© Gold & Goose Willkommen zurück in Imola, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Axel Bassani & Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Alex Lowes & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 2. Rennen - Axel Bassani, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Auch sportlich verlief das Wochenende anders als 2011. Noch euphorisiert von seinem ersten Podium in Donington Park, qualifizierte sich der 32-Jährige bei seinem Heimrennen nur auf Startplatz 10 und holte sein bestes Finish im ersten Lauf als Sechster. «Das war eines der härtesten Rennen meiner Karriere. Es war wirklich heiß und es gab sehr wenig Grip auf der Strecke», erklärte der Italiener. «Solange ich hart bremsen konnte, hielt ich mit Rinaldi mit, aber dann verlor ich wegen der Hitze das Gefühl, vor allem an der Front, und musste es langsamer angehen. Trotzdem wurden wir bester Privatier, und das ist immer ein tolles Ergebnis.»

Am Sonntag war es noch heißer und die Resultate mit den Plätzen 8 und 9 leicht schlechter. «Es waren zwei sehr harte Rennen. Schon im Superpole-Race hatte ich keinen Grip und war in beiden Rennen keine guten Zeiten fahren», stöhnte der Ducati-Pilot. «Es tat mir leid für Rennen 2, denn ich hatte überhaupt keinen Grip am Heck und konnte die Pace, die ich gestern hatte, nicht wiederholen. Ich war zuversichtlich, dass ich ein starkes Rennen wie am Samstag fahren könnte, aber ich hatte wirklich Mühe, auf dem Motorrad sitzen zu bleiben. Ein enttäuschender Tag.»