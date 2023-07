BMW: Viel Lob für Loris Baz – Imola ein Wendepunkt?

Etwas überraschend brachte Bonovo action-Pilot Loris Baz beim Superbike-Meeting in Imola die besten Ergebnisse für BMW ins Ziel. Der Franzose erhielt dafür viel Lob, aber bringt es ihn auch in eine bessere Position für d

In der Superbike-WM 2023 sind Scott Redding vom ROKit-Team und Garrett Gerloff von Bonovo action die Aushängeschilder von BMW. In der Gesamtwertung rangieren der Engländer (79 P.) und der Texaner (67 P.) von zwölf Punkten getrennt auf den Positionen 11 und 13.

Abgeschlagen dagegen Michael van der Mark (19 P.), der aber die meiste Zeit verletzt war, und auch Loris Baz. Dass der Franzose bisher nur 30 Punkte eingefahren hat, liegt im Wesentlichen an der langwierigen Verletzung von Mandalika, die ihn über weite Teile der Saison eingebremst hat. Von seinen vier Ausfällen in Assen und Donington trifft den 30-Jährigen nur wenig Schuld: In zwei Rennen fiel er mit technischen Problemen aus und in Donington Park wurde er unverschuldet in den Crash von Tom Sykes verwickelt.

In Imola überraschte Baz aber als bester BMW-Pilot in den Hauptrennen und im Superpole-Race kam er nur 0,2 sec hinter Redding als Zehnter ins Ziel. «Unsere Erwartungen waren im Vorfeld teilweise gedämpft, weil zwei der vier Fahrer zuvor noch nie hier waren und uns die Hitze in der Regel nicht sonderlich entgegenkommt. Am Ende des Wochenendes ziehen wir die Bilanz, dass wir in jedem Rennen zwei Top-10-Platzierungen hatten», zählte Motorsport-Direktor Marc Bongers auf. «Loris hat mit drei Top-10-Ergebnissen eine sehr gute Leistung gezeigt und war zweimal stärkster BMW Fahrer. Er hat sich vom Setting her an Scott orientiert, was ihn eindeutig nach vorn gebracht hat.»

Auch Bonovo-Teammanager Michael Galinski lobt seinen Piloten. «Loris hat ab der ersten Minute sehr, sehr gut gearbeitet, war im Training immer da, hat eine Rennsimulation mit einem Reifen durchgezogen und dabei nicht auf Trainingszeiten geschaut, sondern aufs Rennen hingearbeitet. Er hat hervorragend gearbeitet und sich diesen siebten Platz zum Abschluss wirklich erkämpft», sagte der Norddeutsche. «Auch der neunte Platz am Samstag war super. Hut ab, so kann es mit ihm weitergehen. Wir freuen uns wirklich auf Most, diesen positiven Trend mitzunehmen und uns mit ihm auch dort, um Platz zehn oder gar weiter vorn präsentieren zu können. Ich denke, nach diesem Wochenende ist alles möglich.»

© Gold & Goose Willkommen zurück in Imola, Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Axel Bassani & Jonathan Rea © Gold & Goose Andrea Locatelli & Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Andrea Locatelli © Gold & Goose Scott Redding © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Xavier Vierge © Gold & Goose Loris Baz © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Alex Lowes & Jonathan Rea © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu © Gold & Goose Der Start des Rennens © Gold & Goose Álvaro Bautista © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu, Andrea Locatelli & Jonathan Rea © Gold & Goose Michael Ruben Rinaldi © Gold & Goose Bradley Ray © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Oliver König © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Superpole - Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu & Andrea Locatelli © Gold & Goose 2. Rennen - Axel Bassani, Toprak Razgatlioglu & Jonathan Rea © Gold & Goose Axel Bassani © Gold & Goose Jonathan Rea © Gold & Goose Toprak Razgatlioglu Zurück Weiter

Teambesitzer Jürgen Röder stärkte Baz schon immer den Rücken und freute sich über das Highlight des Franzosen. «Das Wochenende war eigentlich gut. Von Loris‘ Seite her sehr, sehr gut. Er war dreimal in den Top-10, eine exzellente Leistung und es hat mich unglaublich für ihn gefreut, dass er so abgeliefert hat», sagte der Unternehmer anerkennend. «Er hat das mit einer Souveränität gemacht, da steckt in der Tat Potenzial in ihm und dem Motorrad. Das wurde heute von den Fahrern belohnt, indem sie eine tolle Performance gezeigt haben und speziell Loris mit dem Kurs hervorragend zurechtkam. Er hat auch gezeigt, was in der BMW steckt.»

Die beste Saisonleistung von Baz kommt zum richtigen Zeitpunkt, auch um sich bei anderen Teams ins Gespräch zu bringen. Denn durch die Überbesetzung bei BMW nach der Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu wackelt sein Platz in der Superbike-WM 2024. Bereits Anfang Juni in Misano hat sich abgezeichnet, dass, wenn erforderlich, Baz zum Bauernopfer wird. BMW würde den Franzosen als fünften Mann aussortieren und müsste eine vertraglich vereinbarte Strafe bezahlen.