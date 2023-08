Aragon-Test: Warum das Yamaha-Werksteam fehlen wird

Einige Teams nutzen die Sommerpause der Superbike-WM 2023 für einen Test im MotorLand Aragon. Als einziges Werksteam wird Pata Yamaha mit seinen Piloten Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli fehlen.

Nach dem zweiten Lauf in Most am 30. Juli ging die Superbike-WM 2023 in eine fast sechswöchige Pause. Der gesamte August ist rennfrei, aber am 29./30. August testen einige Teams in Aragon. Angemeldet sind bisher die Werksmannschaften von Ducati, Honda, Kawasaki und BMW, dazu die Kundenteams Barni Spark Ducati, Petronas Honda und Bonovo BMW.

Dass das Werksteam von Yamaha auf den zweitägigen Test zur Vorbereitung auf die letzten vier Rennwochenende verzichtet, ist etwas überraschend. Denn noch hat man die Hoffnung noch nicht aufgeben, Ducati-Star Álvaro Bautista am zweiten Titelgewinn in Folge zu verhindern. «Wir haben nur noch einen Testtag für jeden Fahrer», klärte Pata Yamaha-Teamchef Paul Denning auf. «Ende August in Aragon ist die Hölle auf Erden. Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir an einem Tag dort lernen könnten. Wir ziehen es vor, die Zeit des Teams und der Entwicklungsabteilung in die Entwicklung des Motorrads zu stecken.»

Was Denning meint: Statt mit Toprak Razgatlioglu und Andrea Locatelli wird Testfahrer Nicolo Canepa Neuentwicklungen auf der Rennstrecke prüfen. «Sie werden mehrere Tests mit einige neue Sachen machen. Wir hoffen, dass wir auf dieser Basis neues Material nach Magny-Cours bringen können, das die Leistung etwas verbessern wird», meinte der Engländer.