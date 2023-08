Brünn findet Investor: Jetzt droht kein Abriss mehr

Die Masaryk-Rennstrecke in Brünn hat einen neuen Eigentümer. Sie wurde von der Firma SHAKAI des Unternehmers Karel Hubáček gekauft. Das Automotodrom wird weiter betrieben.

Das Gelände des Automotodrom Brno, einschließlich der Rennstrecke, des Polygons und des GRID-Hotels, wurde von einem neuen Eigentümer übernommen. Das Unternehmen SHAKAI des Unternehmers und Investors Karel Hubáček setzt auf die Aufrechterhaltung der aktuellen Aktivitäten in der Region und auf ihre weitere Entwicklung. Karel Hubáček kaufte das Gelände samt Grundstück von der Firma A.B.R. HOLDING a.s. und von Karel Abraham, der das Gebiet seit 2005 kontrollierte. Über die Höhe der Transaktion machten die Unternehmer keine Angaben. Aber es ist bekannt, dass Karel Abraham senior das Areal im August 2022 bei KTM um 120 Millionen Euro angeboten hat.

«Ich glaube, dass unsere Ankunft dem Brünner Rennstreckengelände neue Impulse für seine weitere Entwicklung geben wird», erklärte Hubáček. Der tschechische Unternehmer versicherte, dass sich am täglichen Betrieb der Rennstrecke nichts ändern wird: «Die vertraglich vereinbarten und angekündigten Veranstaltungen und Pachtverträge sind natürlich weiter gültig. Unser Ziel ist, die Aktivitäten auf dem Polygon weiter auszubauen, das Segment der Firmenveranstaltungen zu stärken und gleichzeitig weiterhin Möglichkeiten zu schaffen, die Rennstrecke für die Öffentlichkeit – und nicht nur für das Autopublikum – zu öffnen.»

Karel Hubáček verfügt über eine umfangreiche Erfahrung mit strategischen Investitionen. Er ist Eigentümer des Geländes des ehemaligen Schwermaschinenwerks Vítkovice in Ostrava. In der Wirtschaft konzentriert er sich unter anderem in Zusammenarbeit mit Accolade auf Investitionsmöglichkeiten im Bereich Industrieparks und Campusgelände. Außerdem kooperiert er seit langem mit der CREDITAS-Gruppe, die seinem milliardenschweren Cousin Pavlo Hubáček gehört.

«Ich freue mich, dass Karel Hubáček eine Beziehung zum Motorsport hat und gleichzeitig den Wert erkennt, den die Masaryk-Rennstrecke darstellt. Nicht nur als Eigentum, sondern auch als Symbol für Brünn und die Automobilgeschichte der gesamten Tschechischen Republik», stellte Ivana Ulmanová fest, die Vorsitzende des Verwaltungsrates der Brünner Piste.

Der Erwerb des Areals und der Räumlichkeiten durch Karel Hubáček ist das Ergebnis eines mehrmonatigen Prozesses. Derzeit kontrolliert der neue Eigentümer das gesamte Gebiet, einschließlich der Unternehmen, die es verwalten. «Wir müssen Karel Abraham danken, der die Rennstrecke fast 20 Jahre lang betrieben und sie durch eine Reihe von Krisen geführt hat», hielt Karel Hubáček fest.

«Mit Karel Hubáček tritt ein starker Investor auf den Plan, der eine Vision für die Entwicklung des Projekts hat», kommentierte Karel Abraham, der bisherige Eigentümer der Masaryk-Rennstrecke. «Seit 2016 konzentrieren wir uns auf die Entwicklung anderer Aktivitäten in der Region, sei es durch das Hotel oder das Polygon. Diese stellen heute einen bedeutenden Teil seines Lebens dar. Ich glaube, dass sich die Strecke in der eingeschlagenen Richtung weiterentwickeln und gleichzeitig eine der prestigeträchtigsten Rennstrecken Mitteleuropas bleiben wird.»

Zwischen 1993 und 2018 fand in Brünn elfmal ein Event zur Superbike-WM statt. Seit 2021 gastiert die seriennahe Weltmeisterschaft in Brüx (Most), der zweiten großen Rennstrecke in Tschechien. Der dortige Vertrag läuft bis einschließlich 2025, Brünn kommt für SBK also frühestens 2026 wieder in Frage.

Alle Superbike-Sieger in Brünn:



1993 Carl Fogarty

1993 Scott Russell



1996 Troy Corser

1996 Troy Corser



2005 Troy Corser

2005 Noriyuki Haga



2006 Yukio Kagayama

2006 Yukio Kagayama



2007 James Toseland

2007 Max Biaggi



2008 Troy Bayliss

2008 Troy Bayliss



2009 Max Biaggi

2009 Ben Spies



2010 Jonathan Rea

2010 Max Biaggi



2011 Marco Melandri

2011 Max Biaggi



2012 Marco Melandri

2012 Marco Melandri



2018 Jonathan Rea

2018 Alex Lowes