Nach kurzer Krankheit: Teamchef Paul Bird ist tot

Im Alter von nur 56 Jahren ist der langjährige Teamchef Paul Bird im Krankenhaus verstorben. Der Engländer engagierte sich in der Superbike- und MotoGP-WM, auf der Insel Man und in der Britischen Meisterschaft.

Die drei Buchstaben PBM stehen für Paul Bird Motorsport, die Truppe des umtriebigen Engländers hinterließ in diversen Meisterschaften ihren Fußabdruck.



Das Team teilte in einer kurzen Erklärung mit, Bird sei am 1. September nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt verstorben, er wurde 56 Jahre alt. Die genaueren Umstände sind nicht bekannt.

Von 2009 bis 2011 war PBM das Kawasaki-Werksteam in der Superbike-WM, seit 2012 ist die spanische Provec-Truppe verantwortlich. Kawasaki brach damals mit PBM, weil in zwei Renn-Lkw beim Versuch, nach Großbritannien einzureisen, vom Zoll Drogen und eine Waffe mit Munition entdeckt und 8 kg Kokain, 71 kg Amphetamin-Tabletten und 100 kg Hasch beschlagnahmt wurden. Den Gesamtwert bezifferten die Ermittler auf zirka drei Millionen Euro. Bird gab gegenüber den Behörden an, dass Schmuggler das illegale Transportgut in seinen Aufliegern versteckt hätten. Vier Mitarbeiter von PBM wurden damals festgenommen, nach zwei Jahren Ermittlung wurde der Fahrer Phil Roe zu 18 Jahren Haft verurteilt.

Im Sommer 2015 war Hobby-Rennfahrer Bird in den nächsten Skandal verwickelt, als er bei der Rallye «Nicky Grist Stages» positiv auf Drogen getestet und anschließend gesperrt wurde. Es wurde eine Substanz namens Benzoylecgonine gefunden, die auf Kokainkonsum hinweist.

Kawasaki hatte Bird nach der Saison 2011 das Vertrauen entzogen, der Geflügelzüchter wechselte daraufhin 2012 in die MotoGP-WM, in welcher er als Claiming-Rule-Team eine Aprilia ART einsetzte. Im ersten Jahr pilotierte James Ellison das Bike (zweimal Neunter), 2013 starteten Michael Laverty und Yonny Hernandez für PBM, 2014 Laverty und Broc Parkes.

Anschließend zog sich das Team aus der Königsklasse zurück und konzentrierte sich auf Starts auf der Insel Man, bei Automobil-Rallyes und in der Britischen Superbike-Meisterschaft. Mit Fahrern wie John McGuinness und Joey Dunlop gewann PBM die TT, in der BSB wurden seit 2002 acht Fahrertitel errungen: Mit Steve Hislop, Shane Byrne, Scott Redding und Josh Brookes. Aktuell führt PBM Ducati die BSB-Wertung mit Tommy Bridewell und Glenn Irwin an.